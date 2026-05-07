Özgür Özel, kızı İpek Özel’in avukatlık ruhsat törenine katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kızı İpek Özel'in de aralarında bulunduğu staj dönemini başarıyla tamamlayan avukatlar için İstanbul Barosu'nda düzenlenen avukatlık ruhsat törenine katıldı
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 20:19
ANKA'nın haberine göre; İstanbul Barosu tarafından düzenlenen törende, staj süreçlerini tamamlayan avukatlara ruhsatları takdim edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kızı İpek Özel’in ruhsat aldığı töreni izledi.
