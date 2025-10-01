Özgür Özel, Küçükçekmece'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul'da baba ocağına sahip çıkan, kayyıma bırakmayan, büyük bir mücadele sonucunda yeniden seçilen İl Başkanımız Özgür Çelik'e, İstanbul örgütüne yürekten teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bizler bir iktidar değişiminin tam içindeyiz. Elbette kolay olmayacaktı. Elbette böyle bir iktidar, iktidarı güle oynaya bırakmayacaktı. 'Devir teslim yapalım' diye bizi bekleyecek halleri yoktu. Ancak büyük haksızlıklar, büyük zulümler, adaletsizliklerle koltuğa tutunmaya çalışanlara karşı ancak böyle bir kararlılık, böyle bir örgütlü mücadele ve her birinizin yüreğindeki azim, kararlılık, cesaret başarabilirdi. Bunun için biz başarıyoruz, biz güçleniyoruz, onlar tir tir titriyorlar. Çünkü ahlaki üstünlük buradadır, psikolojik üstünlük bu meydandadır, çoğunluk enerjisi sizdedir. Hep birlikte seçtiklerimizin arkasındayız, Türkiye'nin geleceği için meydanlardayız, eylemlerdeyiz" dedi.

REKLAM

Özel, Amerika, Gazze planını açıkladı. "Biz Filistin'de zulmün, soykırımın bitmesini isteriz. İnsani yardımların gitmesini isteriz. Gazzelilerin Gazze'de kalmasını isteriz. Ancak Amerikalıların yine 100 yıl öncesinde olduğu gibi İngiltere ile oturup Filistinlilere sormadan yaptığı bu planın sonunda, kanın durmasına evet. Ancak rahmetli İzzetbegovic'in dediği gibi, 'Bu adil bir barış değil. Ama en kötü bir barış da olsa, savaştan iyidir' diyerek bütün dikkatimizle oraya bakıyoruz. Ancak orada ABD İngiltere'nin, Filistinlilere sormadan yaptıkları planla Irak'ın işgaline onay veren Tony Blair'ı oranın başına oturtmakla, Birleşmiş Milletler'e sadece insani yardım dağıtımı görevi vermekle, oranın başına Barış Kurulu kurup Trump'ı oturtmakla Gazze'de sorunlar çözülmez. Biz dört gözümüzle, gözümüzü dört açarak dönüp buralara bakıyoruz. Ve hükümeti uyarıyoruz. Biz Filistin meselesinde Trump'ın çizdiği sınırların içinde değil; Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la çizdiği dostluğun peşindeyiz. Biz Filistin'de işine gelince mücahit pozları kesip, Trump'ı görünce susup pısanlardan değiliz. Biz Filistin davasında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kararlılığındayız. Şimdi İsrail askerleri Sumud filosunun etrafını kuşatmış. Güya barış olacak, ama barışa giden filoyu kuşatıyorlar. Buradan Filistinli kardeşlerimize ve Sumud filosundaki tüm barış aktivistlerine Küçükçekmece'den en kuvvetli selamlarımızı yolluyoruz. Erdoğan kabullense de biz Filistin'in teslim alınacağı, iki devletli bir çözümün unutulacağı, Filistin'deki güya İsrail işgalini bitirip Trump'ın ilhakının meşrulaşacağı bir oldu bittiye karşı Filistin halkının yanındayız, sonuna kadar onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Özel, "Bugün 19 Mart darbesinin 195'nci günü. Gelecek hafta 200'üncü günde bir büyük eylemde birlikte buluşacağız. Önceden Trump'tan darbenin icazetini alanlar, şimdi kendi koltuklarını Trump sayesinde ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ve bir gerçekle karşı karşıyayız. Bugün Ekrem İmamoğlu niçin hapistedir? Ekrem İmamoğlu'nun bir suçu var mı? Ben sizinle aynı düşünmüyorum. Bir suçu var. Onun suçu çok ağır. Onun suçu, dört kez üst üste Tayyip Erdoğan'ı yenmektir. Onun için hapistedir. Onun suçu, bu suçu bir kere daha işlemekte kararlı olmasıdır. Onun için tutukludur. Ama karşımızda Ekrem Başkan'ı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenmek yerine, bu konuda kendine güvenmek yerine, kumpas kuran bir anlayış var. Mart'ta Ekrem Başkan'a saldıranlar, geçen hafta Mansur Başkanımızı hedef almaya kalktılar. Erdoğan'a şunu söylüyorum: 195 gün önce bana 'Bir aya kadar sokağa çıkacak hali kalmayacak, birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar, ailelerinin gözünün içine bakamayacaklar' diyordun. 195 gün sonra Küçükçekmece'nin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ekrem Başkan da Mansur Başkan da tertemizdir. Onlar seni yenecek. Bu ülkeye halkın iktidarı gelecek. Biz kazanacağız, sen yenileceksin. Halk kazanacak millet kazanacak. Artık bir devir kapanacak, bir devir açılacak. Artık bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Bizi yenemediği için yani kadın kollarına güvenemediği için, gençlik kollarına güvenemediği için yeni bir kol kurdu. Şimdi yargı kolları var. Yargı kollarının başkanlığına Akın Gürlek'i getirdi. Yargı eliyle seçim kazanmaya çalışıyorlar. Ama bu millet biliyor ki bunların bugüne kadar attıkları iftiralar milletin göğsünden ters tepmiş, gönlüne girmemiştir. Gönüllerde olan İstanbul'un seçilmiş başkanlarıdır. Tayyip Bey her dört kişiden bir kişiyi ikna edebilmişken, üç kişi arkadaşlarımızın masumiyetine yürekten inanmaktadır. Buradan, Küçükçekmece'den bir kez daha açıkça Erdoğan'a sesleniyoruz: 'Ey Erdoğan, ben milletim, milli iradeyim. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Adayımı bırak, sandığı getir. Cesaretin varsa hodri meydan" dedi.