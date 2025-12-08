Özgür Özel, TBMM'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin tümü üzerinde partisi adına konuştu.

Bütçelerin devletin aynası olduğunu ifade eden Özel, "Bugün konuştuğumuz şey sadece teknik bir metin, kalem kalem rakamlar, gelir gider tabloları değildir. Bütçe kanunu kimlerin servetinin büyüyeceğine, kimlerin ekmeğinin küçüleceğine, kimlerin aslan payını alacağına, kimlerin kemer sıkacağına karar verilen siyasi tercihlerin yansıdığı metinlerdir. Bütçeyi hazırlayarak milletin işi ve aşı üzerinde siyasi tercihlerde bulunan iktidar sahiplerinin bu bütçeyi sahiplenmeleri gerekir." diye konuştu.

"ERDOĞAN, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE KATILMALI"

Türkiyenin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğini hatırlatan Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın Meclisteki bütçe görüşmelerine katılması gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyonda Türkiyenin bugün Avrupa birincisi olduğunu, sadece ekim ayı enflasyonunun 70 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla olduğunu öne süren Özel, Türkiyenin yoksullukta, işsizlikte ve yüksek faizde de Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını iddia etti.

"Enflasyonun, işsizliğin, yoksulluğun girdabında sürüklenen Türkiye, dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biri haline gelmiştir." diyen Özel, şunları söyledi: "Yargıya güven yüzde 20lere düşmüştür. Bu veriler ne kadar doğruysa iktidarın yürüttüğü propaganda da maalesef o kadar gerçek dışıdır. 2025te memleketin hali budur. 2026nın da böyle geçmemesi için bu bütçenin bir çare üretmesi beklenir. Bütçe görüşmeleri devletin de milletin de yeni yılı konuştuğu, daha iyisinin umulduğu, vatandaşın da kulak kesildiği görüşmelerdir. Millet, Meclise bugünlerde bakar. Baktığında ne gördü biliyor musunuz? 16,3 trilyon geliri, 19 trilyon gideri olan, yani daha ilk sayfasında 2,7 trilyon bütçe açığı verilen bir bütçeyi gördü. Bu, öyle böyle bir açık değil." "YENİ YILDA HEP BİRLİKTE SANİYEDE 495 BİN LİRA VERGİ ÖDEYECEĞİZ" Özel, 2026 yılı bütçesinin yüzde 97,5inin vergi gelirlerinden oluştuğunu belirterek, her 100 liralık verginin 63 lirasının dolaylı vergi, her 100 liranın 25 lirasının da çalışanlardan kesilen gelir vergisi olduğunu dile getirdi. Şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisinin ise yüzde 11 olduğunu aktaran Özel, "Avrupada dolaylı vergilerin bu kadar yüksek, gelir vergisinin bu kadar fazla, şirketlerden alınan verginin bu kadar düşük olduğu bir başka ülke yok. Türkiye vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi. Yeni yılda hep birlikte saniyede 495 bin lira vergi ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 39. Olağan Kurultayında "Parti Programı"nı yenilediklerini anımsatan Özel, uzun süren çalışmalar ve istişareler sonucu hazırladıkları programın, ülkenin ve vatandaşların sorunlarına çare olacağını savundu. İktidara gelmeleri halinde vergiyi tabana değil, tavana yayan bir anlayışta olacaklarını, dolaylı vergileri yüzde 30lara düşüreceklerini, gelir vergisinin ilk dilimini yoksulluk sınırı hesabına göre yükselteceklerini anlatan Özel, "Şirket giderlerinin vergiden düşüldüğü ama vatandaşın zorunlu harcamalarının vergiden düşülmediği bu düzene itirazımızı, vatandaşın eğitim, kira, sağlık harcamalarını doğrudan vergiden düşeceği, mutfak tüpünden, tırnak makasından, elektrikli süpürgeden değil, pırlantadan, elmastan, lüks araçlardan ÖTV'nin alınacağı bir vergi düzeni önerdiğimizi ifade ettik." diye konuştu. AK Parti hükümetleri döneminde bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 15lere gerilediğini ileri süren Özel, 100 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini söyledi. "CHP OLARAK EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ" Partisinin iktidara gelmesi durumunda eğitim alanında yapacaklarını aktaran Özel, "CHP olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. İktidarımızda devlet okullarında okuyarak liseyi bitiren her genç en az bir yabancı dili çok iyi seviyede konuşacak ve dünyayla rekabet edecek teknolojik becerilere sahip olacak. Kaliteli eğitim sadece zenginlerin ulaştığı bir imkan olmayacak." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sağlık hizmetlerinin sınıfsal bir noktaya geldiğini, sağlık sisteminin 3te birinin artık özel sektörün elinde olduğunu savundu. Türkiye'de "barınma krizi" yaşandığını ileri süren Özel, büyükşehirlerde ortalama kiraların 30-35 bin lira olduğunu, asgari ücretliler ve emeklilerin kiralarını ödeyemeyecek duruma geldiğini belirtti. CHPnin iktidara gelmesi halinde tam teşekküllü, planlı ve kurallı bir sosyal konut seferberliği başlatacaklarını anlatan Özel, "TOKİ asli işi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Yeni kurulan alanlarda, kentsel dönüşüm bölgelerinde sosyal konut kotaları uygulayarak sosyal konut stokunu arttıracağız. CHP iktidarında dar gelirliler, emekliler, emekçiler, orta gelir grupları için ayrı ayrı kiralık ve satılık sosyal konutlar üreteceğiz, gelire göre kira uygulamasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı. Tarım politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "geçmişte Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu ancak şu anda samandan mercimeğe kadar ithalat bağımlısı bir ülke haline geldiğini" de iddia etti.

Özel, "Terörsüz ve demokratik Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Komisyona katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin barış umutlarının birilerinin çıkar hesaplarına kurban edilmemesi için samimi ve ciddi bir sürecin içinde olacağız." dedi. TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına konuşan Özel, iktidar olmaları durumunda "Esnaf ve Ticaret Bakanlığı" kuracaklarını, esnafın vergi, prim, kira yüklerini hafifleteceklerini, kredi faizlerini sileceklerini belirtti. Özel, 2,5 yılda tekstil, giyim ve deri sektöründe 360 bin kişinin işsiz kaldığını, 10 bine yakın imalathane ve fabrikanın kapandığını ileri sürerek, bütçe teklifinin yeni istihdam alanı oluşturma hedefinden uzak olduğunu, "işsizlere işsizlik vadettiğini" öne sürdü. "TEMEL VATANDAŞLIK GELİRİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ" Yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geleceklerini söyleyen Özel, "Bunun için uzun süredir çalıştığımız, dillendirdiğimiz temel vatandaşlık gelirini hayata geçireceğiz. Herkese belli bir gelir desteği sağlayan sosyal devleti kuracağız. Yardımlar sürekli kılınacak, amaç yoksulluktan tam bir çıkış olacak. CHP iktidarında Atatürk'ten emanet bu Cumhuriyet yine kimsesizlerin kimsesi olacak." diye konuştu.

Gençlere yönelik eğitim ve istihdam konularında dünyada büyük sorunların yaşandığını, Türkiye'nin bu konuda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde ilk sırada yer aldığını iddia eden Özel, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının öğrencilerin yüzde 24'üne yettiğini savundu. Özel, "CHP iktidarında ilk bir yıl içinde tüm öğrencilere yetecek kadar 'Cumhuriyet yurtları'nın inşası TOKİ'ye verilecek ilk talimattır." ifadesini kullandı. Üniversite mezunu işsizlik oranının genel işsizlik oranını geçtiği tek ülkenin Türkiye olduğunu, okuyanların okumayanlardan daha işsiz olduğunu ileri süren Özel, gençlerin yüzde 70'inin "İmkanım olsa yurt dışına giderim." dediğini savundu. Gençlerin başka ülkelere gitme hayali kurmasını ülkeler için beka sorunu olarak nitelendiren Özel, gençlere "Sakın bir yere gitmeyin." diye seslenerek şunları söyledi: "CHP iktidarı gelecek, bu ülkeyi de ayağa kaldıracağız, sizin umutlarınızı da yeniden dirilteceğiz. Bunu yapmak için gençleri her alanda destekleyen bir model öneriyoruz. Belediyelerimizde şu ana kadar tertemiz 77 yurt yaptık. Bir yılda 'Cumhuriyet yurtları'nı tamamlayacağız. İstihdam ofisleriyle genç işsizliğe çare üreteceğiz. Hangi marka ve model olursa olsun, gençlerin aldığı ilk bilgisayar ve ilk cep telefonundan tüm vergileri kaldıracağız. 100 yıl önce partimiz ülkeyi demir ağlarla örmüştü, 100 sene sonra ülkeyi fiber ağlarla örmeye, Avrupa'nın en hızlı ve en ucuz internetini gençlerimize kullandırmaya söz veriyoruz."

"BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ASGARİ ÜCRETE YÜKSELTECEĞİZ" Türkiye'de en düşük emekli aylığının 16 bin 800 lira olduğunu, 16 milyon emeklinin ortalama aylığının ise 21 bin lira olduğunu belirten Özel, bu ücretleri "vefasızlık" olarak değerlendirdi. En düşük emekli aylığıyla 2002'de 8, bugün ise 1,5 çeyrek altın alınabildiğini belirten Özel, "Biz en düşük emekli maaşını önce hemen bir asgari ücrete, sonra da 1,5 asgari ücrete çıkaracağız. Maaş zamlarını enflasyona ezdirmeyip emeklilere 'kalkınma ve refah payı' da vereceğiz. Bayram ikramiyelerini asgari ücrete yükselteceğiz." dedi. Türkiye'de neredeyse 2 işçiden birinin asgari ücret aldığını, asgari ücretin artık genel ücret olduğunu savunan Özel, "Gelin asgari ücreti 39 bin lira yapalım. Bu artışın yükünü elbette işverenin sırtına yükleyemeyiz. Çalışan sayısına ve sektörüne göre 5 bin 100 lirayla 10 bin 540 lira arasında 4 farklı sosyal güvenlik primi desteklemesi öneriyoruz. Bunu yapmak, işçiyi ve işvereni birlikte korumak mümkündür. Bu yapıcı önerimizi sunuyor, söz veriyoruz, iktidarımızda asgari ücret yılda en az 2 kez, enflasyonun çift haneli olduğu yıllarda tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellenecek." açıklamalarında bulundu.

Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik iddianameye değinerek, konuyla alakalı yargılamaların TRT'den canlı yayımlanması için kanun teklifi verdiklerini ancak bunun reddedildiğini ifade etti. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştiren Özel, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptığı bütün açıklamalarda 'İmamoğlu çıkar amaçlı terör örgütü başkanı, kurucusu, suçlusu...' Nasıl olur da bir kişinin cezası kesinleşmeden ona 'suç örgütü lideri' diyebilir bir başsavcı?" açıklamalarında bulundu. Milletin kalbinde siyaset yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti: "Terörsüz ve demokratik Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Komisyona katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin barış umutlarının birilerinin çıkar hesaplarına kurban edilmemesi için samimi ve ciddi bir sürecin içinde olacağız. CHP olarak kayyumlara itiraz ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları uygulansın diyoruz. 29 maddelik demokratikleşme paketi önerdik, gelin hep birlikte bunu geliştirelim, hayata geçirelim, bu ülke hep birlikte kazansın diyoruz. Türkiye'de Kürtlerle Türklerin kardeşliğini, barışını savunuyoruz. Bundan sonra bu paraları silahlara, savaşa, terörle mücadeleye harcamak yerine Kürt'ün de Türk'ün de ortak geleceği için harcayalım diyoruz."