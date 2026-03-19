        Özgür Özel, tutuklu yakınlarıyla iftar yaptı

        Özgür Özel, tutuklu yakınlarıyla iftar yaptı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de tutuklu yakınlarıyla katıldığı iftar programında, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığında Türkiye'nin yarınlarında birlikte olacaklarına inandığını belirterek, yaşanan sürecin zorluklarına rağmen birlik ve mücadele vurgusu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 22:28
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ümit ediyorum, Çankaya Köşkünde verilecek iftarlarda, çok daha mühim mevki ve makamlarda, inşallah Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığında, her birimizin ya da şu an birlikte olmadığımız sevdiklerimizin çok kıymetli görevlerde olduğu iftarlarda Türkiyenin yarınlarında birlikte olacağız." dedi.

        Saraçhanedeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında tutuklu yakınlarıyla, partililerin katıldığı iftar programında konuşan Özel, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve çok sayıdaki tutuklu arkadaşı adına katılımcıları selamladığını söyledi.

        Zor bir sürecin ortasında olduklarını, Türkiye'nin yeni bir iktidarı karşılamak üzere doğum sancıları çektiğini ifade eden Özel, "Pek çoğunuzun payına sevdiklerinden ayrı düşmek, onları özlemek, kiminize onlarsız çocuk büyütmek, kiminize evladından ve eşinden ayrı kalmak düştü. Gerçekten işin en zor kısmını burada yakınları cezaevinde olanlar yaşıyor. Sonraki zor kısmını cezaevindeki arkadaşlarımız yaşıyor." dedi.

        Özel, "Biz burada İstanbul özelinde il başkanımızla, partimizin özelinde yönetici arkadaşlarımızla birlikte bir tarafında ayrılık olan, bir tarafında acı olan, bir tarafında direnmek olan bir mücadelenin bir noktasında karınca kararınca katkı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Daha önce de bir iftar yemeğinde ailelerle buluştuklarını dile getiren Özel, "Son iftarı her şeyin başladığı o günde, yani 19 Martın yıl dönümünde birlikte yapmak istedik. Hem belediye meclis grubumuzla hem ailelerimizle hem bürokratlarımızla hem de 19 Martın yıl dönümünde Saraçhanede olmak, Saraçhanede sizlerle birlikte son iftarımızı açmak istedik. Dün akşam teslim olmayanların, darbeye direnenlerin, mücadele edenlerin doldurduğu Saraçhanede yüzbinlerle birlikteydik, aynı bir yıl öncesinde olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

        Kurban Bayramı gelmeden eşlerin, çocukların kavuşmasını temenni ettiklerini söyleyen Özel, "Bu salondaki insanlarla hepimizin yürüyecek çok yolu var. Başka iftar sofraları olacak. İstanbul'da değil, Ankara'da iftarlarda buluşacağız. Kardeşleriniz, eşleriniz, evlatlarınız buradaki gibi çok daha mühim görevlerde Ankara'da olacaklar, hep beraber Türkiye'yi yönetecekler. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Ümit ediyorum, Çankaya Köşkünde verilecek iftarlarda, çok daha mühim mevki ve makamlarda, inşallah Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığında, her birimizin ya da şu an birlikte olmadığımız sevdiklerimizin çok kıymetli görevlerde olduğu iftarlarda Türkiye'nin yarınlarında birlikte olacağız. O gün ben yine size bugünü hatırlatacağım." şeklinde konuştu.

        Programa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHPli belediye başkanları ve partililer katıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
