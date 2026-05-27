Özgür Özel’in amcası Necati Özel vefat etti
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in amcası Necati Özel, Manisa'da 82 yaşında hayatını kaybetti
Giriş: 27 Mayıs 2026 - 20:40
ANKA'da yer alan habere göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in amcası Necati Özel, Manisa’da 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Necati Özel’in cenazesinin, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü öğle namazına müteakip Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Hatuniye Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.
Necati Özel’in vefatı, Özel ailesi ve yakın çevresinde üzüntü yarattı.
