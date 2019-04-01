Özhaseki: Doğru sonucun peşindeyiz

Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

"Büyük bir huzur içerisinde herkes gitti, oyunu kullandı. Tabii ki o sandıklardan çıkan sonuca hepimizin saygı duyması gerekiyor. Ankara için düşündeşlerimizi hazırlayıp 3 ay içinde dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince derdimizi anlatmaya çalıştık. Anlattığımız şeyler Ankara halkının hoşuna gitti. Bizleri Ankara hemşehrilerimizin sevdiğine ve projelerine inandığına eminiz. Seçimler birçok faktörün gelmesiyle oluşuyor. O sandıktan ne çıkıyorsa başımız, gözümüz üstüne. Bu itirazların temel sebebi ille de biz alalım kaygısı değil. Oraya atılmış bir tek oyun bile zayi edilmemesi duygusudur. Oradan da çıkacak sonuçların her ne olursa olsun bizler tarafından kabul göreceği aşikardır. Bütün mensuplarımıza, teşkilatımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum.

"DOĞRUNUN PEŞİNDEYİZ"

Ankara'da da binlerce sandıkta çok net, bariz hatalar var. Öyle söyleyelim artık. Onların düzeltilmesi tek amacımız. İlle de sonuç değişsin, biz almak istiyoruz diye gayretimiz yok. Sadece milletin iradesinin doğru bir şekilde tecelli etmesini arzu ediyoruz. Doğrunun peşindeyiz. Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Bugün de tabii ki aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız

Biraz önce İstanbul'a oy tutanağı gönderdiler. Bir yerde 201 oy Binali Bey, 100 küsur oy karşı taraf almış, 201 oyu İşçi Partisi'ne, 1 oyu Binali Bey'e yazmıştır. Bu kasıt da olabilir, hata da olabilir. Mücadelemiz bu yönde.

Ankara'da bu hatalar epeyce var. Bunlar sonucu ne kadar etkileyecek göreceğimiz önümüzdeki günlerde. AK Parti kendi içinde özeleştiri kültürünü çok geliştirmiş, objektif olarak doğruları ortaya koymaya çalışan en önemli partidir diye düşünüyorum. Diğer partilerde bu kültürün çok geliştiğini zannetmiyorum. Biz kendi içinde oturup istişare kültürüyle, doğru nedir, biz ne hata yaptık, bunları tek tek irdeleyen partiyiz.

"DEMOKRASİDE OLAĞAN SONUÇLAR"

Bir kere açık ara birinci partiyiz. 16 yıldır seçimlere giriyoruz. Bu bir dünya rekorudur. Girdiğimiz yerel seçimlerde karşıda dörtlü ittifaklar olmamıza rağmen açık ara birinci partiyiz. Bu milletimizin bize teveccühünü, güvenini gösterir. Ancak şehirlerde diğer partilerin biraz öne geçip belediye başkanlığı alması çok önemsenecek bir olay değildir.

Cumhur İttifakı'nın ortak özelliği yerli ve milli olmasıdır. Arkadaşlarımız gerçekten centilmence mücadele verdiler. Geldiğimiz noktada gerek AK Parti'de MHP'nin toplam belediye sayısı 50'yi geçmiştir. Biz CHP, MHP'den belediyeler aldık. Bizden MHP'ye giden belediyeler oldu. Bu demokraside olağan sonuçlardır. Vatandaşlar yeni yüzler görmek isteyebilir.

Şimdi bize düşen oturup bu işin objektif olarak çalışmalarını yapmak, hatamız varsa peşinen kabul edip, ona göre yol almak. AK Parti belediyeler olarak Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifestonun takipçisi olacağız. Bunlar gerçekten Türkiye'nin yeni dönemde medeniyet inşası yolunda yapılan belediyelerin en önemli adımları diye düşünüyorum."