Geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur ile ilgili asılsız bir iddia sosyal medyada dolaşmaya başladı.

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyenin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Özkan Uğur bu iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Uğur, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler." dedi.

Usta müzisyen açıklamasını bu fotoğrafını paylaşarak yaptı.

Özkan Uğur geçtiğimiz günlerde Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maske tak" diyerek sevenlerine seslenmişti.