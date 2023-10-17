Özkan Uğur'un eşi ve oğlundan duygusal mesaj
Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un 70'inci doğum gününde eşi ve oğlu duygularını dile getirdi
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden sanatçı, 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ile oğlu Alişan Uğur, usta sanatçıyı doğun gününde andı.
Eşiyle birlikte yer aldığı kareyi Instagram hesanında paylaşan Aysun Uğur, "İyi ki doğmuşsun canım Özkan’ım. İyi ki bir olmuşuz. Seni özledim" dedi.