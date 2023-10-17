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        Haberler Magazin Özkan Uğur'un eşi ve oğlundan duygusal mesaj - Magazin haberleri

        Özkan Uğur'un eşi ve oğlundan duygusal mesaj

        Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un 70'inci doğum gününde eşi ve oğlu duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:45
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        MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden sanatçı, 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

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        Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ile oğlu Alişan Uğur, usta sanatçıyı doğun gününde andı.

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        Eşiyle birlikte yer aldığı kareyi Instagram hesanında paylaşan Aysun Uğur, "İyi ki doğmuşsun canım Özkan’ım. İyi ki bir olmuşuz. Seni özledim" dedi.

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        Alişan Uğur ise babasıyla fotoğrafını "Doğum günün kutlu olsun canım babam. Seni çok seviyorum" mesajıyla paylaştı.

        #özkan uğur
        #Alişan Uğur
        #Aysun Uğur
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