Özkan Yalım, Tekirdağ'daki cezaevine nakledildi
'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 14:05
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 30 Mart’ta tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlandı. İstanbul'da tutuklu bulunan Yalım, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
