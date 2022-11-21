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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özlem Ada Şahin ile Berkay Şahin dava açacak

Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, kızları Arya'nın üzerine yatak odasında bulunan dolap kapağının düşmesi sonucu yüzünden ve boynundan yaralanması hakkında açıklamalarda bulundu

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  • Özlem Ada Şahin ile Berkay Şahin dava açacak - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Ailesiyle yemek yemek için bir mekana giren Şahin, gazetecilere poz verdi.
  • Özlem Ada Şahin ile Berkay Şahin dava açacak - Magazin haberleri

    FİRMAYI İHMALKARLIKLA SUÇLADI

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Berkay Şahin, kızı Arya'nın üzerine yatak odasında bulunan dolap kapağının düşmesi sonucu yüzünden ve boynundan yaralanması hakkında konuştu.

    Firmayı ihmalkarlıkla suçlayan şarkıcı, "Bir iş yapılıyor, doğru yapılmasını istiyoruz. Bedava da yapılmıyor, para ile yapılıyor. Söz konusu çocuk olunca akan sular duruyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Böyle şeyleri güvenli bir şekilde yapacaksınız. Başkalarına vesile olmasın. Ben şirketteydim. Özlem arayınca 20 dakika içinde eve gittim. Herhalde bu streste 1,5 kilo vermişimdir" açıklamasında bulundu.
  • Özlem Ada Şahin ile Berkay Şahin dava açacak - Magazin haberleri

    "ARTIK BÖYLE ŞEYLER YOK"

    Yatak odasındaki mobilyaların söküldüğünü söyleyen Şahin, "Oyun evini söktürüyoruz. Artık böyle şeyler yok. Normal yatak yeter" dedi.
  • Özlem Ada Şahin ile Berkay Şahin dava açacak - Magazin haberleri

    Arya’nın sağ yanağındaki kazadan kalma morluklar da dikkat çekti.
  • Özlem Ada Şahin ile Berkay Şahin dava açacak - Magazin haberleri

    "DAVA EDECEĞİM!"

    Özlem Ada Şahin de sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile mobilya firmasına tepki gösterdi.

    Kızının moraran yüzünü takipçileriyle paylaşan Şahin, "Baştan beri sürekli bir problem yaşadık. Mobilyalar eksik geldi. Elimde dekontlar var sürekli. Monte eden ekibiniz bile, 'Parçalar eksik, sorunlu' diyerek, sürekli şikayette bulundu. Hepsi elimde... Üzerine bir de bu durduk yere çocuğumun suratına düştü. Sakın benim yaptığım hatayı yapmayın arkadaşlar, çok dikkatli seçin! Çocuğum söz konusu burada. Elim, ayağım titriyor. Allah beterinden korusun. Dava edeceğim sizi!" ifadelerini kullandı.
  • Özlem Ada Şahin ile Berkay Şahin dava açacak - Magazin haberleri

    "ÜÇÜNCÜ ÇOCUK" AÇIKLAMASI

    Öte yandan Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

    Yayınladığı videoda karnını tutan Şahin, bir takipçisinin, "Bence hamilesin" yorumuna, "Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu" yanıtını vermişti.
  • Özlem Ada Şahin ile Berkay Şahin dava açacak - Magazin haberleri

    "İKİMİZ DE KALDIRACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

    Özlem Ada Şahin, "Arya bir kardeşi daha kaldırabilecek değil" yorumuna ise, "İkimiz de kaldıracak durumda değiliz" şeklinde esprili bir cevap vermişti.

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