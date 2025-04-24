Özlem Gürses'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Özlem Gürses ve avukatları katıldı. Savunması alınan Gürses, programındaki kelimelerin kesilerek kendisine saldırı yapıldığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre programlarının kayıtlarının durduğunu, bunlar hakkında dava açılmadığını belirten Gürses, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Gürses'in "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, Gürses hakkındaki adli kontrol kararının da kaldırılması istendi. Son sözü sorulan Gürses, "TSK'yı, değil bir terör örgütü ile ilişkilendirmek, ben TSK'yı başımın üzerinde taşırım. Beraatimi talep ediyorum. Böyle bir suç işlemedim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Gürses'i "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığını belirten mahkeme, verilen ceza hükmünün açıklanmasını geri bıraktı. Gürses hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.