Özlem Maden: Yeni yılda aşk diliyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü isimler, katıldıkları bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Buse Terim; "Her şey yolunda, yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. Yeni yıl planlarını da paylaşan Terim; "Bir planımız yok ama herhalde çocuklarla bir kayak seyahatinde oluruz. Onun dışında bir plan yapmadık" ifadelerini kullandı. Buse Terim, "Neden bilmiyorum ama yılbaşı için bu sene hiç heyecanlı değilim" dedi. Anneliğe dair sorular üzerine Terim, disiplinli bir yapıya sahip olduğunu söyleyerek, "Bu aslında annemden geçen bir şey, onda da çok vardı. Annemden bana taşınmış bence" diye konuştu.

Buse Terim

"O KONULARA GİRMEK İSTEMEM"

Geceye katılan bir diğer isim Aslıhan Doğan Turan oldu. Turan; "Buse için geldim. Biraz başım ağrıyor, rahatsızım. İnşallah güzel bir gece geçireceğiz" dedi. Bir süredir eltisi Katre Turan ile aralarının bozuk olduğu yönündeki sorulara ise "Hiç bu konulara girmek istemiyorum, teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.