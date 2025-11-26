Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Özlem Maden: Yeni yılda aşk diliyorum

        Özlem Maden: Yeni yılda aşk diliyorum

        Buse Terim, Aslıhan Doğan Turan, Gurur Aydoğan ve Özlem Maden gibi ünlü isimler, yeni yıla dair düşüncelerini aktardı; "Aşk diliyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 08:51 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aşk diliyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü isimler, katıldıkları bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Buse Terim; "Her şey yolunda, yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. Yeni yıl planlarını da paylaşan Terim; "Bir planımız yok ama herhalde çocuklarla bir kayak seyahatinde oluruz. Onun dışında bir plan yapmadık" ifadelerini kullandı. Buse Terim, "Neden bilmiyorum ama yılbaşı için bu sene hiç heyecanlı değilim" dedi. Anneliğe dair sorular üzerine Terim, disiplinli bir yapıya sahip olduğunu söyleyerek, "Bu aslında annemden geçen bir şey, onda da çok vardı. Annemden bana taşınmış bence" diye konuştu.

        REKLAM
        Buse Terim
        Buse Terim

        "O KONULARA GİRMEK İSTEMEM"

        Geceye katılan bir diğer isim Aslıhan Doğan Turan oldu. Turan; "Buse için geldim. Biraz başım ağrıyor, rahatsızım. İnşallah güzel bir gece geçireceğiz" dedi. Bir süredir eltisi Katre Turan ile aralarının bozuk olduğu yönündeki sorulara ise "Hiç bu konulara girmek istemiyorum, teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

        Aslıhan Doğan Turan
        Aslıhan Doğan Turan

        "YENİ YILDA EVDE OLACAĞIZ"

        Etkinliğe, yalnızca arkadaş olduğunu belirttiği kadın modelle katılan Gurur Aydoğan da yeni yıl için; "Ben genelde dışarı çıkmıyorum. Arkadaşlarımla evde oluyorum, birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Yine evde oluruz" ifadelerini kullandı. Aydoğan, yanındaki arkadaşı için ise "Kendisi modellik yapıyor, bu gece bana eşlik etti" dedi.

        REKLAM
        Gurur Aydoğan ve model arkadaşı
        Gurur Aydoğan ve model arkadaşı

        "YENİ YILDAN TEK DİLEĞİM; AŞK"

        Özlem Maden de; "Okuma provasından çıktım, eve gittim ve çok kısa sürede hazırlanıp geldim" diye konuştu. Yeni projeleri hakkında konuşan oyuncu, dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacağını belirterek, "Çok ters köşe bir karakterde göreceksiniz beni. Çok heyecanlıyım cıvıl cıvıl, seksi bir kadın geliyor" ifadelerini kullandı. Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Maden'e aşk hayatı sorulduğunda ise "Keşke olsa… Önce ben kendimi biriyle göreyim, siz de görürsünüz" yanıtını verdi. Yeni yıl dileğini soran muhabirlere ise sadece "Aşk diliyorum" dedi.

        Özlem Maden
        Özlem Maden
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özlem Maden
        #Aslıhan Doğan Turan
        #buse terim
        #Gurur Aydoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!