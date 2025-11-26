Özlem Maden: Yeni yılda aşk diliyorum
Buse Terim, Aslıhan Doğan Turan, Gurur Aydoğan ve Özlem Maden gibi ünlü isimler, yeni yıla dair düşüncelerini aktardı; "Aşk diliyorum"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü isimler, katıldıkları bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Buse Terim; "Her şey yolunda, yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. Yeni yıl planlarını da paylaşan Terim; "Bir planımız yok ama herhalde çocuklarla bir kayak seyahatinde oluruz. Onun dışında bir plan yapmadık" ifadelerini kullandı. Buse Terim, "Neden bilmiyorum ama yılbaşı için bu sene hiç heyecanlı değilim" dedi. Anneliğe dair sorular üzerine Terim, disiplinli bir yapıya sahip olduğunu söyleyerek, "Bu aslında annemden geçen bir şey, onda da çok vardı. Annemden bana taşınmış bence" diye konuştu.
"O KONULARA GİRMEK İSTEMEM"
Geceye katılan bir diğer isim Aslıhan Doğan Turan oldu. Turan; "Buse için geldim. Biraz başım ağrıyor, rahatsızım. İnşallah güzel bir gece geçireceğiz" dedi. Bir süredir eltisi Katre Turan ile aralarının bozuk olduğu yönündeki sorulara ise "Hiç bu konulara girmek istemiyorum, teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.
"YENİ YILDA EVDE OLACAĞIZ"
Etkinliğe, yalnızca arkadaş olduğunu belirttiği kadın modelle katılan Gurur Aydoğan da yeni yıl için; "Ben genelde dışarı çıkmıyorum. Arkadaşlarımla evde oluyorum, birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Yine evde oluruz" ifadelerini kullandı. Aydoğan, yanındaki arkadaşı için ise "Kendisi modellik yapıyor, bu gece bana eşlik etti" dedi.
"YENİ YILDAN TEK DİLEĞİM; AŞK"
Özlem Maden de; "Okuma provasından çıktım, eve gittim ve çok kısa sürede hazırlanıp geldim" diye konuştu. Yeni projeleri hakkında konuşan oyuncu, dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacağını belirterek, "Çok ters köşe bir karakterde göreceksiniz beni. Çok heyecanlıyım cıvıl cıvıl, seksi bir kadın geliyor" ifadelerini kullandı. Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Maden'e aşk hayatı sorulduğunda ise "Keşke olsa… Önce ben kendimi biriyle göreyim, siz de görürsünüz" yanıtını verdi. Yeni yıl dileğini soran muhabirlere ise sadece "Aşk diliyorum" dedi.Özlem Maden