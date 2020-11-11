Özlem Türeci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Türk bilim insanı Dr.Özlem Türeci eşi BioNtech şirketinin İcra Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte koronavirüs aşısının koronavirüsü durdurmada yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı. Türk çift dünya basınının en çok konuşulan isimlerinden oldu.

ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Dr. Özlem Türeci 1967 Almanya doğumludur.

Melanom adı verilen cilt kanserine karşı bir aşı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Uğur Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci, firmanın ‘baş tıp görevlisi’ olarak aşının geliştirilmesinde büyük rol oynadı. Prof. Şahin, koronavirüsün yayılması üzerine bu alanda aşı çalışmalarına yöneldi. Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalışırken 2008’de BioNTech şirketini kurdu. BioNTech’te bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.