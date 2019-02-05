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Biz aile olarak bundan çok etkilendik. Eski eşimin olması bir şey değiştirmiyor, sonuçta çocuğumun babası. Hayatımın sonuna kadar da hep böyle kalacak. Çok etkilendim, çok üzüldüm ama hayat bizi sınavlarla test ediyor. Biz güçlü bir aileyiz" ifadelerini kullandı.