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        Haberler Yaşam Öznur İsminin Anlamı Nedir? Öznur İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Öznur isminin anlamı nedir? Öznur ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimler çeşitli anlamlara sahiptir. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Öznur isminin de farklı anlamları vardır. İşte Öznur adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 00:53 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:53
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        Öznur isminin anlamı
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        İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Öznur ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Öznur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        ÖZNUR ADININ ANLAMI NEDİR?

        Öznur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Öznur ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Öznur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

        ÖZNUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

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        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Öznur ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Şen kimse, neşeli kimse.
        • Özü ışıklı kimse.
        • Gerçek ışık.

        ÖZNUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Öznur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Öznur adını koymak caizdir.

        ÖZNUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Öznur ismini kullanan 58.103 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Öznur ismini kullanan 12.997 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Öznur ismini kullanan 3.924 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Öznur ismini kullanan 3.467 kişi bulunmaktadır.

        ÖZNUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Öznur adını taşıyan insanlar merhamet duyguları ve kalp gözleri çok açıktır. Sezgisel hareket ederler ve genelde tahminlerinin çoğu doğru çıkar. Yaşamlarında şansları çok açıktır, her zaman dört ayak üstüne düşerler. İş hayatlarında başarılıdırlar kendi sevdiği işi yaptıklarında çabuk yükselişe geçerler. Eşlerine yada partnerlerine karşı çok ilgililerdir ve kendileri de oldukça ilgi beklerler. Duygusaldırlar ve asla duygularını açığa vurmaktan çekinmezler.

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        Olumlu yönleri

        İnsalcıl, özgürlükçü ruha sahip, üretken, sosyal, yenilikçi, mantıklı, ekip çalışmasın yatkın, geleceğe yönelik, arkadaş canlısı, sağduyulu, entelektüel, dışadönük.

        Özgür isminin anlamı
        Özgür isminin anlamı

        Olumsuz yönleri

        Fazla kontrolcü, fazla otoriter, çekingen, duyguları aşırı kontrol altına alan, duygusallıktan uzak, görev düşkünü.

        ÖZNUR İSMİNİN HARF ANALİZİ

        Kişiye Öznur ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

        Ö : Gizemli bir kişiliği çağrıştırır, o harfi isimde olmazsa iyidir.

        Z : Bilimsel açıdan, okumayı seven birini çağrıştırır,bir tane z harfinin isiminde olması iyidir.

        N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

        U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

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        R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

        ÖZNUR İSMİNE BENZER İSİMLER

        Öznur isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

        Öznur isminin anagramı

        Nuröz

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Öznil

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Aynur , İlknur , Ayşenur , Nisanur , Hiranur , Edanur , Esmanur

        Öznur ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

        Onur , Şennur , Sonnur , Atanur , Zinnur , Öztimur , Özsungur , Ömer , Özgür , Önder , Ömür , Özer

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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