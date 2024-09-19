ÖZYES sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2024 ÖSYES sınav sonuçları sorgulama ekranı
Üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 20-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Adayların merakla beklediği açıklama geldi. ÖZYES sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, ÖSYM ile 2024 ÖSYES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır, BESYO tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
2024-YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 20-26 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. ÖZYES sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Özel Yetenek Sınavı sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki, 2024 ÖSYES sınav sonuçları nasıl öğrenilir, BESYO tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, ÖZYES sınav sonucu sorgulama ekranı…
ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
Merakla beklenen 2024 ÖZYES sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruda şu ifadelere yer verildi:
‘’2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Sınav Sonuçları Açıklandı
2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2024 Özel Yetenek Sınavı’nın (ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.’’
ÖZYES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 ÖZYES sınav sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.
BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖZYES puanları ile BESYO tercihi yapacaklar için tarihler henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
BESYO YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.
Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.
Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansızyerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların MillîEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni incelemelerinde yarar görülmektedir.
Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halindeOBP’si yüksek olana öncelik verilecektir.
Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzeregenel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır. Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarındanilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanaaktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacaktır.