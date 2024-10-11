ÖZYES tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2024 ÖZYES (BESYO) tercih sonuçları sorgulama ekranı tıkla öğren!
ÖZYES tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024 YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Merakla beklenen ÖZYES tercih sonuçları erişime açıldı. Peki BESYO tercih sonuçları 2024 nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2024 ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı…
Merakla beklenen 2024 ÖZYES tercih sonuçları erişime açıldı. ÖSYM son dakika duyurusu ile üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Peki BESYO tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2024 ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı...
ÖZYES TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024 ÖZYES tercih sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ’2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2024 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.''
ÖZYES TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
BESYO (ÖZYES) TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2024-ÖZYES YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZYES KAYITLARI NE ZAMAN?
Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Kılavuza göre, merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.
Ek yerleştirmede engelli sporcular için ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda boş kontenjan, genel kontenjanlara aktarılarak yerleştirme yapılacak.