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        Haberler Spor Basketbol NBA Pacers seride durumu 3-1'e getirdi - Basketbol Haberleri

        Pacers seride durumu 3-1'e getirdi

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 130-121 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:26
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        Pacers seride durumu 3-1'e getirdi
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        Gainbridge Fieldhouse'da Knicks'i ağırlayan Pacers, Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam'ın skorer oyunuyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

        Pacers'da Haliburton 32 sayı, 15 asist, 12 ribaunt ile "triple double" yaparken, Siakam 30 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

        Knicks'te Jalen Brunson 31 sayı, 5 asist, 2 ribauntla, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 12 ribaunt, 3 asistle ve OG Anunoby 22 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.

        Serinin beşinci maçı, 30 Mayıs Cuma günü TSİ 03.00'da Knicks'in ev sahipliğinde oynanacak.

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