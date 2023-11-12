Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Padişahların en sevdiği yemekler ve ilginç hikâyeleri

        Osmanlı Padişahlarının en sevdiği yemekler

        Osmanlı padişahları, zengin ve çeşitli bir mutfağa sahip olan imparatorluğun hükümdarlarıydı. Osmanlı mutfağı, imparatorluğun geniş coğrafyasından ve farklı kültürlerden etkilenmişti. Padişahların yemek tercihleri, genellikle kişisel zevklerine ve dönemin mutfak trendlerine göre değişirdi. Ancak, bazı yemekler, padişahların favorileri olarak öne çıkıyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 12.11.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        FATİH SULTAN MEHMED

        Önemli Osmanlı padişahlarından birisi olan Fatih Sultan Mehmed'in sevdiği yemek Mutancanadır. Klasik bir Osmanlı yemeği olan Mutancana kuzu etinden yapılır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed deniz ürünlerini de çok severdi. Sarayına ıstakoz bile getiren Fatih Sultan Mehmed kekikli yılan balığı ile sık sık akşam yemeğini yerdi.

        2

        KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

        Osmanlı topraklarında uzun süre hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman balığa çok düşkündü. Sultan Süleyman'nın en sevdiği yemeklerden birisi hamsidir. Öyle ki Topkapı Sarayı'nda kılıçlarının üzerinde bile hamsi motifi bulunur.

        3

        II. ABDÜLHAMİD

        Son padişahlardan olan II. Abdülhamid'in en sevdiği yemek soğanlı yumurtadır. Yapılışı yaklaşık 3,5 saat süren bu yemeğin püf noktası ise bol soğan ve bol çeşnidir. Sultan 2. Abdülhamid normal zamalarda ise sade yemekleri tercih ederdi.

        4

        SULTAN ABDÜLAZİZ

        Sultan Abdülaziz'in favori yemeği olan Hünkar Beğendi'nin hikayesi oldukça ilginçtir. Rivayetlere göre 1869 yılında sarayı ziyarete gelecek olan 3. Napoleon'un eşi İmparatoriçe Eugeine onuruna bir davet düzenlenir.

        Padişah bu özel davet için çok iyi yemekler yapılmasını emreder. Ancak saray aşçılarının yaptığı yemekler bir türlü Sultan Abdülaziz tarafından beğenilmez. İmparatoriçenin aşcısının yaptığı beşamel sosu gören büyük aşçılardan birisi bu sosu patlıcan ile karıştırır ve et ile beraber Sultan Abdülaziz'e sunar. Abdülaziz bu yemeği çok beğenir ve bundan sonra adı Hünkar Beğendi olarak kalır.

        5

        III. AHMED

        III. Ahmed'in en sevdiği yemek bamya olarak bilinir. Hatta sarayda "bamyacıbaşı" isimli bir görevli sırf bu yemeği pişirirdi.

        Kaynak: "Medeniyet Değerlerimiz "Mutfak ve Yemek Kültürü" - Kübra, Ç.",

        "Meyvelerden Yapılan Yemeklerin Sürdürülebilir Gastronomi Kapsamında Değerlendirilmesi; Osmanlı Mutfak Kültürü Örneği, Sibel, A."

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        10 katlı binada çıkan yangın
        10 katlı binada çıkan yangın
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro