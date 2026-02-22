Canlı
        Haberler Dünya Pakistan, Afganistan'daki "terör kamplarını" vurdu | Dış Haberler

        Pakistan, Afganistan'daki "terör kamplarını" vurdu

        Pakistan, ülkede son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların ardından, Afganistan sınırındaki 7 "terör kampının" hedef alındığını açıkladı. Savaş uçakları, Afganistan'ın Barmal bölgesine de hava saldırıları düzenledi

        Giriş: 22.02.2026 - 08:01
        Pakistan, Afganistan'daki "terör kamplarını" vurdu
        Pakistan Enformasyon Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, Pakistan’da, son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğine dair somut kanıtların olduğu, bu saldırılara cevaben Pakistan’ın, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef aldığı aktarıldı.

        AA'nın aktardığı habere göre; Tolo News’e konuşan yerel kaynaklar, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan’ın Paktika vilayetinin Barmal bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

        PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

        Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

        Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

        Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şarkıcılar Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

