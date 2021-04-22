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Pakistan'ın Daman-e Koh Seyir Tepesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Margala Tepeleri Milli Parkı'nda yer alan Daman-e Koh Seyir Tepesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Pakistan'ın Daman-e Koh Seyir Tepesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
AA

İslamabad'da şehri çevreleyen, yeşil manzarasıyla kente güzel bir görünüm katan milli park, adını Himalaya Dağları'nın bir bölümü olan Margala Tepeleri'nden alıyor.

Milli parkta 600'ün üzerinde bitki çeşidi, 250 farklı kuş türü ve çeşitli yırtıcı hayvanların yanı sıra Daman-e Koh isimli seyir tepesi bulunuyor.

Yürüyüş parkurları ve zengin doğal güzellikleriyle yerli ve yabancıların uğrak noktaları arasında yer alan milli parkta ziyaretçileri maymunlar karşılıyor.

Ziyaretçilerin elleriyle besleyebildiği maymunlar, insanların etrafında rahatça dolaşıyor.

Seyir tepesi, kentle bütünleşen yeşilliğiyle de dikkati çekiyor. Daman-e Koh Seyir Tepesi'nden bakıldığında İslamabad, adeta yeşil bir bahçeyi andırıyor.

Ziyaretçilerden Ahmet Sami Acar, AA muhabirine, İslamabad'ın doğasına ve seyir tepesine hayran kaldıklarını söyledi.

Seyir tepesinin İslamabad'a gelen ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Acar, "Araçla yaklaşık 20 dakikalık seyahatle tepeye ulaşıyorsunuz. Burada maymunları besleyerek vakit geçirebiliyorsunuz. Seyir tepesinden ise yemyeşil doğasıyla doyumsuz manzarası olan İslamabad'ı görme fırsatı buluyorsunuz." dedi.

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