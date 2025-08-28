Pakistan nerede? Pakistan hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

yüzyılda Araplar, Sindh bölgesine gelerek İslamiyet’in ilk tohumlarını atmış, sonraki yüzyıllarda Müslüman Türk ve Afgan hanedanları bölgeyi yönetmiştir. 16. yüzyılda Babürler, bugünkü Pakistan topraklarının büyük bölümünü egemenlik altına almış ve özellikle Lahor, kültürel ve mimari merkez hâline gelmiştir. 18. yüzyılda Babürler zayıflayınca çeşitli yerel krallıklar ve İngiliz Doğu Hindistan Şirketi bölge üzerinde etkili olmuştur.

yüzyılın ortalarında İngiltere, bugünkü Pakistan topraklarını Hindistan kolonisi kapsamına almış ve bölgeyi idari, ekonomik ve demografik olarak yeniden yapılandırmıştır. 20. yüzyılın başlarında Müslümanlar, dini ve siyasi ayrıcalıklar talebiyle ayrı bir devlet kurma hareketi başlatmış; bu süreç, 1947’de Hindistan’dan ayrılarak bağımsız Pakistan Devleti’nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Peki, Pakistan hangi kıtada?

PAKİSTAN NEREDE?

Pakistan, Güney Asya’da yer alan bir ülkedir ve stratejik konumu bakımından kıtadaki önemli noktalardan birinde bulunur. Kuzeyde, yüksek dağlarla çevrili sınırları Hindistan, Çin ve Afganistan ile birleşir. Kuzeydoğusunda Hindistan ile uzun bir kara sınırı bulunur, bu sınır tarihsel ve siyasi açıdan hassas bir bölgeyi oluşturur. Kuzeybatıda Afganistan ile sınırı, genellikle dağlık ve çöl alanlarıyla belirlenir. Kuzeydoğuda Çin ile kısa bir sınırı vardır ve bu bölüm, yüksek rakımlı dağ geçitleriyle karakterizedir. Doğusunda ise Hint Okyanusu’na kıyısı olan Sindh ve Belucistan eyaletleri uzanır.

Pakistan’ın batı ve güney kesimleri çöl ve yarı çöl alanlardan oluşurken, kuzey bölgeleri Himalayalar ve Karakurum Dağları ile kaplıdır; bu da ülkenin coğrafi çeşitliliğini artırır. Ülkenin başkenti kuzeydoğuda yer alan İslamabad’dır ve bu konum, Pakistan’ın ulaşım ve yönetim açısından merkezileşmesine katkı sağlar. Ekonomik ve kültürel açıdan önemli şehirler arasında Karaçi, Lahor ve Peşaver bulunur. Karaçi, liman kenti olarak Hint Okyanusu’na açılır ve ülkenin ticaretinde kritik rol oynar. Lahor, tarihi mirası ve kültürel yapısıyla öne çıkar, Peşaver ise kuzeybatı geçişleri ve ticaret yollarının kavşak noktasıdır. Bu coğrafi ve politik konum, Pakistan’ı hem bölgesel hem küresel düzeyde etkili bir ülke hâline getirir.

Pakistan, kültürel çeşitliliği, doğal zenginlikleri ve tarihi mirası ile öne çıkar. Ülke, İndus Vadisi Uygarlığı'ndan günümüze uzanan antik kentleriyle tarih meraklıları için çekim merkezi oluşturur. Lahor ve Karaçi gibi şehirler, mimari eserler, bahçeler ve müzelerle ziyaretçilerini karşılar. Coğrafi açıdan kuzeydeki Karakurum ve Himalaya Dağları, trekking ve dağcılık faaliyetleri için ideal alanlar sunar; Nanga Parbat, dağcılık dünyasında prestijli bir konuma sahiptir. Ülke, tarım ürünleriyle de tanınır; özellikle çay, buğday ve pamuk üretimi ekonomide önemli rol oynar. Mutfağı, baharatlı ve aromatik lezzetleriyle bilinir; kebaplar, pilav çeşitleri ve tatlılar, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görür. Tekstil ve el sanatları, halı, nakış ve seramik üretimi ile hem kültürel mirası yaşatır hem de ekonomik katkı sağlar. PAKİSTAN KOMŞU ÜLKELERİ Pakistan, Güney Asya'nın kuzeybatı bölgesinde yer alır ve kara sınırlarıyla çevrili bir ülkedir. Komşu ülkeleri şunlardır: Hindistan: Pakistan'ın doğusunda yer alır ve yaklaşık 3 bin kilometreyi aşan bir sınır boyunca birbirine bağlanır. Bu sınır, tarihsel ve siyasi açıdan hassas bir bölgedir. Sınır hattında Keşmir bölgesi, iki ülke arasında uzun süredir tartışma konusu olmuştur.

Afganistan: Kuzeybatıda Afganistan ile sınır komşusudur. Bu sınır, dağlık ve çöl alanlardan oluşur ve geçmişte ticaret ile göç yollarında önemli bir rol oynamıştır.

Çin: Pakistan’ın kuzeydoğusunda Çin ile kısa bir sınırı bulunur. Bu sınır, yüksek dağlar ve geçitlerle şekillenmiş olup stratejik açıdan önem taşır. Özellikle Karakurum Dağları boyunca uzanan bu sınır, iki ülke arasındaki iş birliği ve ulaşım koridorları için kritik bir noktadır.

İran: Pakistan’ın batısında İran ile sınır paylaşılır. Bu sınır, genellikle çöl ve yarı çöl alanlardan oluşur ve ekonomik, kültürel ilişkiler açısından uzun süredir etkili olmuştur. Böylece Pakistan, kuzeyde Çin, kuzeybatıda Afganistan, batıda İran ve doğuda Hindistan ile çevrilmiş bir konumda bulunur. Bu sınırlar, ülkenin hem coğrafi çeşitliliğini hem de stratejik önemini şekillendirir.