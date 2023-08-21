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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi | Palalı vahşette sır perdesi aralandı! - Diyarbakır haberleri

        Palalı vahşette ifade ortaya çıktı!

        Diyarbakır'da, pala ile 57 yaşındaki Sadık İpek´i öldürüp, aynı yaştaki Basri H.´yi de yaralayan 42 yaşındaki Kadri Sonaçan çıkarıldığı mahkemece, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sonaçan, ifadesinde İpek´in kendisini kumara alıştırdığını ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:05
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        Palalı vahşette ifade ortaya çıktı!
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        Diyarbakır'da olay, dün saat 01.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Dicle Sokak´taki Merih Apartmanı´nda bulunan Diyarbakır Genç Müzisyenler Derneği´nde meydana geldi.

        KAPI AÇILINCA PALA İLE SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre 5 katlı apartmanın 2´nci katındaki derneğe gelen Kadri Sonaçan (42), kendisine kapıyı açan Sadık İpek (57) ve Basri H.´ye (57) saldırdı.

        BİR ODAYA SIĞINIP KAPIYI KAPATTI

        Pala ile öldürülen Sadık İpek, 57 yaşındaydı.
        Pala ile öldürülen Sadık İpek, 57 yaşındaydı.

        Bu sırada Basri H., bir odaya sığınarak kapıyı kapatıp, sandalye ile destek verdi. Sesler üzerine mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.

        TÜRK BAYRAĞINI ELİNE ALIP BAĞIRMAYA BAŞLADI

        İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese gelirken, bu sırada Kadri Sonaçan, balkona çıkarak elindeki Türk bayrağıyla bağırmaya başladı. İçeri giren ekipler, Sonaçan´ı gözaltına aldı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

        Yapılan kontrolde Sadık İpek´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Basri H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

        TEDAVİSİ TAMAMLANDI

        Sadık İpek´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Basri H. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        "BENİ KUMARA ALIŞTIRDI" İDDİASI

        Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürülen Kadri Sonaçan, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemede verdiği ifadede Sadık İpek´in kendisini kumara alıştırdığını ve olayı bu sebeple gerçekleştirdiğini öne süren Sonaçan, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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