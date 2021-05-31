Palau'da ilk Covid-19 vakası 0:00 / 0:00

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Okyanusya'nın batısındaki ada ülkesi Palau Cumhuriyeti, pazartesi günü ülkede ilk Covid-19 vakası görüldüğünü açıkladı. Yetkililerden gelen açıklamada herhangi bir bulaş riskinin olmadığı ifade edildi.

Palau Sağlık Bakanlığı, bu ayın başlarında Palau'ya gelen bir yolcunun, adadan gitmeden önce bir kez ve iki haftalık karantina sırasında iki kez negatif test etmelerine rağmen virüse sahip olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkede ilk görülen Covid-19 vakasının daha eski eski olabileceğini belirtti. Ülkede ilk tespit edilen Covid-19 vakası tespit edilen kişinin yüksek ihtimalle ocak ayında virüse yakalandığını tahmin etti.

Yetkililer vakanın hangi ülkeden geldiğine ilişkin bilgileri gizlilik nedeniyle vermedi. Kişinin, tecrit edildiğini ve yakın temaslıların yalnızca önlem olarak değerlendirildiğini söyledi.

*France 24