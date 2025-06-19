Palmeiras: 2 - Al Ahly: 0 | MAÇ SONUCU
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Brezilya temsilcisi Palmeiras, Katar ekibi Al Ahly'i 2-0 mağlup etti. 2. yarıda bulduğu gollerle galibiyete ulaşan Palmeiras, puanını 4'e çıkardı. Al Ahly ise 1 puanda kaldı.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Brezilya ekibi Palmeiras ile Katar temsilcisi Al Ahly karşı karşıya geldi. Metlife'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Palmeiras oldu.
Müsabakada Palmeiras'ın gollerini 49. dakikada Wessam Abou Ali kendi kalesine ve 59. dakikada Jose Lopez kaydetti.
Karşılaşmaya hava muhalefeti sebebiyle 63. dakikada bir süre ara verildi. Şartların elverişli hale gelmesiyle müsabakaya kaldığı yerden devam edildi.
Bu sonucun ardından Palmeiras puanını 4'e yükseltirken, Al Ahly ise 1 puanda kaldı.