9 | 59

KARAHAYIT'TA KIRMIZI SU

Antik havuzun yanı sıra Karahayıt'taki 60 derece sıcaklığa sahip demir bakımından zengin "kırmızı su" da romatizma, dolaşım sistemi, astım ve bronşit ve cilt rahatsızlıkları için yılın her dönemi tercih ediliyor.