SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

"Beyaz cennet"in antik havuzunda kaplıca keyfi

27.10.2018 - 10:38 | Güncelleme: AA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal havuz, ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor

  • 1 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    1 | 59

    UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal havuzun yanı sıra farklı özellikteki sıcak suların kullanıldığı uluslararası standartlardaki tesisleriyle ziyaretçilerine "beyaz cennet"i sunuyor.

  • 2 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    2 | 59

    AA'nın haberine göre Antik Çağ'dan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale, beyaz travertenlerini oluşturan kalsiyumca zengin beyaz ve demir yoğunluğu fazla kırmızı su kaynaklarıyla farklı mineralleri sağlık turizminin hizmetine sunuyor.

  • 3 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    3 | 59

    SUYU YAZ KIŞ 36 DERECE

    Milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz ise yaz kış değişmeyen 36 derecelik suyuyla ziyaretçilerine farklı deneyim yaşatıyor.

  • 4 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    4 | 59

    Beyaz travertenlerin hemen arkasındaki antik havuz, her mevsim yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

  • 5 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    5 | 59

    Geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine kadar giden Hierapolis Antik Kenti'ndeki havuz, içindeki sütun ve mermer parçaları nedeniyle içine girenleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

  • 6 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    6 | 59

    Binlerce yıllık sütun ve mermerler arasında yüzme imkanı bulan konuklar, aynı zamanda doğal güzelliklerin keyfini yaşıyor.

  • 7 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    7 | 59

    Antik havuzun suyunun, kalp damar hastalıkları, romatizma, deri, felç ve sinir hastalıkları ile içildiğinde mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

  • 8 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    8 | 59

    Hazreti Meryem'in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği de rivayet edilen termal su için Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın Hierapolis'e geldiği rivayet ediliyor.

  • 9 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    9 | 59

    KARAHAYIT'TA KIRMIZI SU 

    Antik havuzun yanı sıra Karahayıt'taki 60 derece sıcaklığa sahip demir bakımından zengin "kırmızı su" da romatizma, dolaşım sistemi, astım ve bronşit ve cilt rahatsızlıkları için yılın her dönemi tercih ediliyor.

  • 10 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    10 | 59
  • 11 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    11 | 59
  • 12 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    12 | 59
  • 13 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    13 | 59
  • 14 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    14 | 59
  • 15 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    15 | 59
  • 16 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    16 | 59
  • 17 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    17 | 59
  • 18 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    18 | 59
  • 19 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    19 | 59
  • 20 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    20 | 59
  • 21 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    21 | 59
  • 22 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    22 | 59
  • 23 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    23 | 59
  • 24 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    24 | 59
  • 25 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    25 | 59
  • 26 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    26 | 59
  • 27 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    27 | 59
  • 28 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    28 | 59
  • 29 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    29 | 59
  • 30 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    30 | 59
  • 31 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    31 | 59
  • 32 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    32 | 59
  • 33 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    33 | 59
  • 34 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    34 | 59
  • 35 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    35 | 59
  • 36 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    36 | 59
  • 37 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    37 | 59
  • 38 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    38 | 59
  • 39 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    39 | 59
  • 40 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    40 | 59
  • 41 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    41 | 59
  • 42 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    42 | 59
  • 43 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    43 | 59
  • 44 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    44 | 59
  • 45 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    45 | 59
  • 46 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    46 | 59
  • 47 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    47 | 59
  • 48 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    48 | 59
  • 49 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    49 | 59
  • 50 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    50 | 59
  • 51 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    51 | 59
  • 52 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    52 | 59
  • 53 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    53 | 59
  • 54 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    54 | 59
  • 55 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    55 | 59
  • 56 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    56 | 59
  • 57 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    57 | 59
  • 58 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    58 | 59
  • 59 Pamukkale'nin antik havuzunda kaplıca keyfi
    59 | 59

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 9
  • Misafir 10 Ocak 2018 Çarşamba 15:17
    Ne demiş Cames Bond;Paran varsa Dünya sana aşık, züğürtlere yakışır tahta kaşık.'yes orrayt
  • Misafir 10 Ocak 2018 Çarşamba 01:15
    Pamukkale de fiyatlar TC Vatandaşına uygun olmalı! Turistlere ayrı tarife olabilir! Pamukkale harika bir yer!
  • Misafir 10 Ocak 2018 Çarşamba 01:55
    Doğru soygun düzeni
Tüm yorumları göster(9)
Kalan karakter : 300

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X