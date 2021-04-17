Pandemi bir yılda flörtleşmeyi nasıl değiştirdi?

Bir yıldır salgın hayatımızın ve tüm ilişkilerin merkezinde. Buluşmanın zorlaştığı, enfeksiyon korkusunun diğer tüm korkuların yerini aldığı, maske, mesafe, temizlik gibi kelimelerin en sık konuşulan konular arasında yer aldığı bir dönem geçiriyoruz.

OkCupid kullanıcılarının profilleri incelendiğinde geçtiğimiz yıldan bugüne Koronavirüs kelimesinin kullanımı yüzde 2.200 arttığı görülüyor. Geçtiğimiz mart ve aralık ayları arasında profillerde kullanımı en çok artış gösteren kelimeler koronavirüs ve aşı. Peki bu durum bekarların ilişki arayışına nasıl yansıdı?

ARTIK KADINLAR DA İLK ADIMI ATIYOR

Pandemiyle birlikte kadınlar arkadaşlık uygulamalarında daha aktif bir biçimde rol alıyorlar. Verilere göre ocak ayında ilk mesajı atan kadınların sayısı yüzde 28.5 artmış görünüyor. Her ne kadar sağlık endişelerinden dolayı yüz yüze buluşma konusunda acele etmeseler de pandemiyle birlikte dijital buluşma konusunda kadınlar artık ilk adımın karşı tarafça atılmasını beklemiyorlar.

ZEKİ, ZENGİN VE YAKIŞIKLI YERİNE ÇİFT MASKELİ, AŞILI, SOSYAL MESAFELİ

Pandemi süreci bekarların partnerden beklentilerini de değiştirdi. ABD’de “Covid-19 aşısı olur musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtı veren kullanıcılar yüzde 20 daha çok beğeni ve yüzde 12 daha çok eşleşme alıyor. Her 10 kişiden 4’ü de aşı olmak istemeyenlerle buluşmayacağını söylüyor. Z kuşağı da çift olmak için çift maske takmasını daha çok önemsiyor. Uygulama kullanıcıları arasında profilinde maskeden bahseden ve çift maske giyen kişiler giymeyenlere göre daha çok etkileşim alıyor. Nitekim geçtiğimiz yıla göre profilinde maske kelimesinin kullanılması yüzde 185 artmış. 215,000 kişi de sosyal mesafeye uymayan kişilerle randevusunu iptal edeceğini söylüyor.

UZAK MESAFELİ VE ROMANTİK İLİŞKİLER YÜKSELİŞTE

“Pandemi bitince nasıl bir ilişki istiyorsun?” sorusuna, “Öylesine takılmak yerine özel birini bulacağım” diyenlerin sayısı 12 kat artmış. Kullanıcıların özellikle kadınların büyük bir çoğunluğu pandemiyle birlikte, “Partnerinin nerede olmasını istiyorsun?” sorusunu, “Her yer” diye değiştiriyorlar. Değiştirenlerin etkileşime girme oranı da yüzde 5 artmış. İçinde olduğumuz dönem her ne kadar sanal buluşmalara rağbeti artırsa da kullanıcıların çoğu yüz yüze buluşabilmek için çift maske, sosyal mesafe, aşı gibi önlemler alarak buluşmayı tercih edeceklerini söylüyorlar. Kullanıcıların yüzde 86’sı pandemi süreci geçtiğinde yüz yüze görüşmeye devam etmek istiyor. Yüz yüze buluşma trendi asla eskimeyecek olsa da pandeminin ilişkileri daha güçlü ve derin hale getireceğinden şüphe yok.