Pandemi cezası iade başvurusu nasıl, nereden yapılır?
Pandemi cezası iade başvurusu gündemdeki yerini aldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte "Pandemi cezası iade başvurusu nasıl, nereden yapılır?" sorularının yanıtları...
Pandemi cezaları iade başvurusu hakkında araştırmalar sıklaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği açıklandı. Bu kapsamda vatandaşlar maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle kesilen para cezalarını geri alabilecek. Peki, pandemi ceza iadesi nasıl alınır? İşte detaylar...
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı.
PANDEMİ CEZALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
Torba yasa kapsamında görüşülen konulardan birisi de Pandemi cezaları oldu. 14 Temmuz'a kadar mecliste görüşülüp kabul edilmesi beklenen torba yasada, COVID-19 salgını sırasında alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadar geçen sürede kesilen cezalar iade edilecek.