Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Pandemi cezası iade başvurusu 2023: Pandemi cezası iade başvurusu nasıl, nereden yapılır?

        Pandemi cezası iade başvurusu nasıl, nereden yapılır?

        Pandemi cezası iade başvurusu gündemdeki yerini aldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte "Pandemi cezası iade başvurusu nasıl, nereden yapılır?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Pandemi cezaları iade başvurusu hakkında araştırmalar sıklaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği açıklandı. Bu kapsamda vatandaşlar maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle kesilen para cezalarını geri alabilecek. Peki, pandemi ceza iadesi nasıl alınır? İşte detaylar...

        2

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı.

        3

        PANDEMİ CEZALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        Torba yasa kapsamında görüşülen konulardan birisi de Pandemi cezaları oldu. 14 Temmuz'a kadar mecliste görüşülüp kabul edilmesi beklenen torba yasada, COVID-19 salgını sırasında alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadar geçen sürede kesilen cezalar iade edilecek.

        4

        PANDEMİ CEZALARI İADE BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile