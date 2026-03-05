Pandispanya Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Pandispanya Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya İçin Gerekli Malzemeler

4 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında) 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı un 2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır) 1 paket vanilin Bir tutam tuz

İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı sıcak su (yumurta hacmini artırmak için)

Pandispanya Nedir?

Pandispanya, klasik kekten farklı olarak yağ ve süt içermeyen, hafif yapılı bir pasta kekidir. Kabarmasını sağlayan en önemli unsur yumurtaların doğru teknikle çırpılmasıdır. Bu nedenle tarifte ölçü kadar yöntem de büyük önem taşır

Pandispanya Nasıl Yapılır? (Adım Adım Anlatım)

Yumurtaların Hazırlanması

Yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır. Soğuk yumurta yeterince hacim kazanmaz.

Yumurtalar ve toz şeker derin bir kaba alınır. Mikserle yüksek devirde en az 7-8 dakika çırpılır. Karışım açık sarı, koyu kıvamlı ve akışkan bir krema görünümüne ulaşmalıdır.

Bu aşama pandispanyanın en kritik kısmıdır. Yeterince çırpılmayan yumurta karışımı kekin sönmesine neden olabilir.

Kuru Malzemelerin Eklenmesi

Un, nişasta, vanilin ve tuz ayrı bir kapta karıştırılır ve mutlaka elenir. Eleyerek eklemek, daha hafif ve pürüzsüz bir doku sağlar.

Kuru malzemeler yumurtalı karışıma azar azar eklenir. Bu aşamada mikser kullanılmaz. Spatula ile alttan üste doğru nazik hareketlerle karıştırılır. Amaç, yumurtanın kazandığı havayı söndürmemektir.

Kalıba Dökme ve Pişirme

Kelepçeli kek kalıbının tabanına yağlı kağıt serilir. Kenarlar yağlanmaz. Bu, pandispanyanın kalıba tutunarak daha iyi kabarmasını sağlar.

Hazırlanan karışım kalıba dökülür ve hafifçe tezgaha vurularak büyük hava kabarcıkları çıkarılır.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirilir. İlk 25 dakika fırın kapağı kesinlikle açılmamalıdır.

Piştiği Nasıl Anlaşılır?

Kürdan testi yapılabilir. Ayrıca pandispanyanın kenarları kalıptan hafifçe ayrılmaya başlar. Üzeri kızarmış ve elastik bir yapıdaysa pişmiş demektir.

Fırından çıkan pandispanya ters çevrilerek soğutulabilir. Bu yöntem sönmesini önler.

Pandispanyanın Püf Noktaları

Yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır.

Şekerle uzun süre çırpılmalıdır.

Un mutlaka elenmelidir.

Karıştırma işlemi nazik yapılmalıdır.

Fırın kapağı erken açılmamalıdır.

Kakao’lu Pandispanya Nasıl Yapılır?

Un miktarından 2 yemek kaşığı çıkarılarak yerine 2 yemek kaşığı kakao eklenir. Kakao da mutlaka elenmelidir.

Pandispanya Nasıl Kesilir?

Tamamen soğuduktan sonra uzun ve tırtıklı bir bıçak yardımıyla katlara ayrılır. Daha düzgün kesim için pasta kesme teli kullanılabilir.

Pandispanya Kaç Gün Saklanır?

Oda sıcaklığında streç filmle sarılı şekilde 2 gün saklanabilir. Daha uzun süre için dondurucuda muhafaza edilebilir.

Pasta Yapımında Kullanımı

Pandispanya, krem şanti, pastacı kreması, ganaj ve meyvelerle kat kat hazırlanabilir. Şerbetle hafif ıslatılarak daha nemli bir pasta elde edilir.

Pandispanya, basit malzemelerle hazırlansa da dikkat ve teknik gerektiren bir pasta tabanıdır. Doğru çırpılmış yumurta karışımı, nazik karıştırma ve kontrollü pişirme sayesinde evde pastane kalitesinde yumuşacık bir pandispanya yapmak mümkündür. Hafif dokusu sayesinde kremalarla mükemmel uyum sağlayan bu tarif, özel günlerin vazgeçilmez temelidir.