Tavaya yapışmadan, sönmeden ve içi hamur kalmadan o altın sarısı rengi yakalamak isteyenlerin aklındaki en büyük soru işareti "Pankek tarifi: Evde kolay ve nefis pankek nasıl yapılır, malzemeleri neler?" ve o meşhur kabarıklık nasıl sağlanır sorularıdır. İşte kahvaltı sofralarının neşe kaynağı olacak tarifin detayları...

Pankek, basit malzemelerin doğru ısıyla buluştuğunda nasıl bir lezzet şölenine dönüştüğünün en tatlı kanıtıdır. Ancak her evde bulunan un, yumurta ve sütün karışımı, bazen sert bir disk bazen de lastik gibi bir hamurla sonuçlanabilir. Pankekin o istenen "yastık gibi" yumuşaklığını sağlayan kimyasal reaksiyonları, şekerin yumurta ile çırpılma süresini ve tavanın ısısının pişirme üzerindeki kritik etkisini bilmek gerekir. İster meyvelerle süsleyip tatlı bir kaçamak yapın, ister peynirle tüketip tuzlu bir öğüne dönüştürün; her haliyle damakları şenlendiren bu lezzetin malzeme listesini, adım adım yapılışını ve servis sırlarını bu yazımızda sizler için derledik. Güne tatlı bir başlangıç yapmak için okumaya devam edin...

Orijinal adıyla "Pancake", yani "tava keki" anlamına gelen bu lezzet, adından da anlaşılacağı üzere aslında tavada pişen minik keklerdir. Krepten en büyük farkı, hamurunda kabartma tozu kullanılması ve kıvamının çok daha yoğun olmasıdır. İdeal bir pankek hamuru, akışkan ama yoğun, boza kıvamında olmalıdır. Kepçeden tavaya döküldüğünde hemen yayılmamalı, kendi formunu koruyarak yavaşça genişlemelidir. Piştiğinde ise içinin hava gözenekleriyle dolu olması, dışının pürüzsüz bir kahverengiliğe ulaşması ve bastırıldığında sünger gibi geri esnemesi gerekir. Pankekin lezzet dengesi genellikle nötrdür; ne çok tatlı ne de tuzludur. Bu sayede üzerine reçel, bal, akçaağaç şurubu, fıstık ezmesi gibi tatlılar eklenebileceği gibi; kaşar peyniri, zeytin ezmesi gibi tuzlularla da mükemmel uyum sağlar. NEFİS BİR PANKEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Pankek yapımında kullanılan malzemeler her mutfağın demirbaşıdır. Ancak sonucun mükemmel olması için malzemelerin (özellikle yumurta ve sütün) oda sıcaklığında olması büyük önem taşır. Soğuk süt, kabartma tozunun etkisini azaltabilir.

İşte yaklaşık 15-20 adet orta boy pankek için gerekli malzeme listesi: Yumurta: 2 adet (Oda sıcaklığında).

Toz Şeker: 2 yemek kaşığı (Eğer tuzlu pankek yapacaksanız şeker miktarını 1 çay kaşığına düşürebilirsiniz).

Süt: 1.5 su bardağı (Tam yağlı süt lezzeti artırır).

Un: 2 su bardağı (Unun markasına göre miktar değişebilir, kontrollü eklenmeli).

Kabartma Tozu: 1 paket (10 gram). Pankekin kabarık olmasının anahtarıdır.

Vanilya: 1 paket (Hoş bir koku verir, yumurta kokusunu bastırır).

Sıvı Yağ: 2 yemek kaşığı (Hamurun içine eklemek, tavanın sürekli yağlanma ihtiyacını ortadan kaldırır).

Tuz: Bir fiske (Lezzet dengesi için şarttır). ADIM ADIM PANKEK YAPILIŞI

Pankek yapımında sıralama, hamurun homojenliği ve kabarması için önemlidir. Kuru ve sıvı malzemelerin doğru entegrasyonu, topaklanmayı önler. İşte adım adım uygulama rehberi: Öncelikle derin bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alın. Mikserle veya el çırpıcısı ile şeker eriyip karışım hafifçe köpürene kadar çırpın. Bu işlem, pankekin daha hafif olmasını sağlar. Ardından sütü, sıvı yağı ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin. Sıvı karışım hazır olduktan sonra, üzerine unu, kabartma tozunu ve vanilyayı mutlaka eleyerek ekleyin. Elemek, unun havalanmasını sağlar ve topaklanma riskini azaltır. Bu aşamada mikseri bırakıp bir spatula veya çırpıcı ile sadece malzemeler birbirine karışana kadar karıştırmak yeterlidir. Pankek hamurunu çok fazla çırpmak, içindeki glüteni açığa çıkararak pankeklerin sert ve lastik gibi olmasına neden olur. Hamurda minik un topakları kalsa bile sorun değildir, pişerken yok olacaktır. Hamuru hazırladıktan sonra vaktiniz varsa 10-15 dakika dinlendirmek, unun sıvıyı iyice çekmesini ve kıvamın oturmasını sağlar. Yapışmaz tabanlı bir tavayı (krep tavası veya teflon tava) ocağa alın ve orta ateşte ısıtın. Tavanız kaliteliyse yağlamanıza gerek yoktur, ancak garanti olsun isterseniz bir peçete yardımıyla tavayı çok az sıvı yağ ile silebilirsiniz.