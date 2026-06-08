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        Haberler Sağlık Pankreas kanserinde umut veren gelişme

        Pankreas kanserinde umut veren gelişme

        Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında ABD, Chicago'da gerçekleştirilen ASCO 2026 Kongresi'ne yoğun bir katılım sağladı. Kongrede kanser tedavilerine dair umut verici çalışmalar paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:46 Güncelleme:
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        Pankreas kanserinde umut veren gelişme

        Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) 2026 Kongresi'nde açıklanan ve ileri evre pankreas kanseri hastaları için umut olabilecek yeni bir çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

        SAĞKALIM SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKTI

        “Kongrede sonuçları açıklanan RASolute 302 çalışmasında, ileri evre pankreas kanserli hastalarda "Daraxonrasib" adlı oral (ağızdan alınan) pan-RAS inhibitörü molekülün etkileri incelendi. Yapılan çalışma kapsamında, bu ilacın ileri evre pankreas kanserli hastaların 2. basamak tedavisinde, hastaların sağkalım sürelerini klasik kemoterapiye kıyasla yaklaşık 2 katına çıkardığı tespit edildi.”

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        HENÜZ KULLANIMDA DEĞİL

        Gelişmenin hastalar ve hekimler için heyecan verici olduğu belirtilen açıklamada, ilacın erişilebilirliği konusunda önemli bir detaya dikkat çekildi:

        FDA onayı yok: Söz konusu gelişmede adı geçen Daraxonrasib adlı ilacın henüz FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayı bulunmuyor.

        Erken erişim dışında kullanılmıyor: İlaç, Amerika Birleşik Devletleri'nde erken erişim programları dışında henüz kullanılmaya başlanmadı.

        Türkiye'de ruhsatlı değil: İlaç ülkemizde henüz ruhsatlı değildir, erişim imkanı bulunmamaktadır ve sonuç olarak Türkiye'de henüz kullanıma girmemiştir.

        TTOD: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

        Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu, temel misyonlarının güncel onkolojik tedavileri hastalara duyurmak ve doğru bilgilendirmeler yapmak olduğunu vurguladı.

        Dünyadaki tüm bilimsel gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini belirterek, şu açıklamada bulunuldu: "Onkolojik tedavilerin ülkemizde tıbbi onkoloji uzmanları tarafından etkin bir şekilde ve son gelişmeler takip edilerek yapıldığını halkımızın bilgisine sunmak isteriz. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu konudaki gelişmeler halkımıza hassasiyetle duyurulacaktır. Doğru ve güncel bilgiler için lütfen derneğimizi takip ediniz.”

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