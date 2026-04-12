'Panorama Konuşmaları' İstanbul Modern’de

İstanbul Modern, “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi kapsamında düzenlediği Panorama Konuşmaları’nın üçüncü buluşmasına ev sahipliği yapıyor. “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi, farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010’lu yıllardan bu yana ürettiği yapıtları bir araya getiriyor. Müzenin birinci kat galerilerine yayılan sergi, düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekân tahayyülleri aracılığıyla izleyiciyi dünyayla kurduğumuz ilişkileri yeniden düşünmeye davet ediyor.

İlgen Arzık

Küratörlüğünü İstanbul Modern’in artistik direktörü Çelenk Bafra ve fotoğraf küratörü Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergide, müzenin küratöryel bölümünden Selen Erkal ve Şevval Yürüten de görev aldı.

Umut Erbaş

Sergiyle eş zamanlı olarak başlayan “Panorama Konuşmaları” serisi, sanatçı ve küratörlerin düşünce, üretim ve sergileme süreçlerini izleyicilerle paylaşmalarına olanak tanıyor. Program, Türkiye’de güncel fotoğraf ve mercek temelli sanat pratiklerine dair bir diyalog zemini oluşturmayı hedefliyor. Burgan Bank ON Dijital Bankacılık desteğiyle 16 Nisan’da saat 18.00'de ücretsiz olarak gerçekleşecek Panorama Konuşmaları III’te sanatçılar İlgen Arzık, Umut Erbaş ve Ege Kanar bir araya gelerek üretim süreçlerini ve sergideki çalışmalarını izleyicilerle paylaşacak.

Ege Kanar

Sanatçıların düşsel manzaralar, alternatif görsel coğrafyalar ve hayal gücü aracılığıyla bugüne bakan üretimlerini odağına alan sergiye paralel düzenlenen konuşma sergisi, çağdaş fotoğrafın güncel yönelimlerini sanatçılarla birlikte tartışmak isteyen izleyiciler için buluşma noktası olacak.