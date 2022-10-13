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Pantolonlardaki küçük cepler ne işe yarar? Sebebi çok eskiye dayanıyor

Pantolon ceplerinde yer alan minik cepleri hepimiz fark etmişizdir. Bu cepler, rastgele bir tasarımın sonucu değil tam aksine aslında bir zamanlar herkesin hayatını kolaylaştırıyordu. Bakın, pantolonlardaki küçük ceplerin asıl işlevi neymiş?

Pantolonlardaki küçük cepler ne işe yarar? Sebebi çok eskiye dayanıyor

Kot pantolonların cep kısmında, minik bir cep daha yer alıyor. Kimileri buraya para veya çakmak koysa da bu ceplerin asıl tasarlanma amacı bu değil.

Peki, sizce bu küçük ceplerin tasarlanma amacı nedir?

Şu anda kullandığımız dijital saatlerden önce insanlar köstekli saat kullanıyordu. Bu küçük cepler, köstekli saatlerin konulması için tasarlanmıştı.

Bu yüzden aslında bu ceplere "saat cebi" de deniyor.

Bugün hâlâ varlığını sürdürmesinin tek sebebi; kot pantolonlarının orijinal tasarımına sadık kalınması.

Küçük ceplere, kumaş pantolonlarda yer verilmiyor çünkü takım elbiselerin cebinde zaten saat koymak için bir alan var.

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