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Papa'dan 'Hitler' benzetmesi!

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İtalyan Lig Partisi'nin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin erken seçim istemesi ve 'Önce İtalyanlar' sözüne Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis'ten ilginç bir açıklama geldi. Papa Franciscus, Avrupa'da yükselen milliyetçiliği eleştirerek, mevcut söylemleri Hitler'in 1943 yılındaki konuşmalarına benzetti

Papa

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, İtalyan gazetesi La Stampa'ya yaptığı açıklamalarda, savaşa yol açan radikal siyasi eğilimleri eleştirdi.

Papa Franciscus, kişi ya da ülke ismi vermeden yaptığı açıklamada, popülist göç karşıtı partilerin artan tehlikesini işaret etti.

Papa Francis, "Egemen siyasi yönelimler, çıkmaza sokan tutumlara işaret eder. Bu ifadeler Hitler'in 1934 yılındaki söylemlerine benziyor. Tek duyduğum 'Önce biz... Biz... Biz..." Bunlar korkunç düşünceler. Her ülke egemen olmalı ancak buna kilit vurulmamalı. Egemenliği savunmalı fakat aynı zamanda diğer ülkelerle ve Avrupa egemen grubu ile olan ilişkilerini de savunmalı. Bu her zaman kötü sonlanan bir mübalağadır ve savaşa yol açar." dedi.

Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senato'da Torino-Lyon yüksek hızlı tren projesine ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca, Lig lideri Salvini'den hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği gerekçesiyle seçmene gidilmesi çağrısı gelmişti.

 

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