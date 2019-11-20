MasterChef programı ile tanınan Murat Özdemir'in Bahtiyar adını koyduğu papağanına yaptığı işkence bir süre gündemden düşmemişti.

Paylaştığı görüntülerden sonra, akıl hastanesine sevk edilen Özdemir, yaklaşık 3 ay tedavi gördükten sonra normal yaşantısına geri dönmüştü. Özdemir, uzun bir aradan sonra sosyal medyada bir video paylaşarak yeniden gündeme geldi.

Uzun bir süre sosyal medyada aktif olmayan Özdemir'in paylaştığı videonun altına takipçileri, "Nasıl unuttuk ama seni" gibi yorumlar yaptı.