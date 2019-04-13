Televizyonda yayınlanan bir yemek programına yarışmacı olarak katılarak gündeme gelen Murat Özdemir, 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yarışmacı Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti.

İŞKENCE MAĞDURU PAPAĞAN ÖLMÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından tedavi altına alınan papağan ise ölmüş, Murat Özdemir’in ifadesinin ardından Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından ünlü yarışmacı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

"VİCDANLAR KARARI KABUL ETMİYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 88 müştekinin yer aldığı soruşturmayı tamamladı. Savcılık Murat Özdemir’in ‘mala zarar verme’ suçunun kendi hayvanına zarar verme kapsamında kalması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Öte yandan hakkında adli yönden işlem yapılamayan Murat Özdemir’e, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca para cezası verildiği açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Hukuk bu kararı kabul ediyor olabilir ancak vicdanlar kabul etmiyor" diyerek tepki gösterdi.