        Papara'nın faaliyet izni iptali kaldırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Papara'nın faaliyet izni iptali kaldırıldı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını kaldırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:14 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:14
        TCMB'nin Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin kararının kaldırılmasına yönelik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Ankara 25. İdare Mahkemesinin şirketin faaliyet izninin iptaline yönelik yürütmeyi durdurması kararı gereğince Papara'nın faaliyet iznini iptal eden karar kaldırıldı.

        Edirne'de uyuşturucu operasyonu; 220,7 kilogram kokain ile 69 kilogram skunk maddesi ele geçirildi

        Bakan Yerlikaya: Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 220,7 kilogram kokain ile 69 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik

