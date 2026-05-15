Antalya'da yaşayan emekli ziraat mühendisleri Müge-Süleyman Sayın çiftinin 8 yıl önce sahiplendikleri kedileri 'Foça' ile çıktıkları yürüyüşler ve pazar gezileri, sosyal hayatlarını değiştirdi. Papyonlarıyla mahallede tanınan Foça, çiftin günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

FOÇA'NIN HİKAYESİ TESADÜFEN BAŞLADI

Hayvan sevgisinin her zaman var olduğunu kaydeden Müge Sayın, önceki yıllarda da muhabbet kuşu baktığını ifade etti. Kuşlarının ölmesinin ardından büyük eksiklik hissettiklerini belirten Sayın, “Ben hep kedi sahiplenmek istiyordum. Kediyi daha böyle içinize sokarak seviyorsunuz. Foça'nın hikayesi de tesadüfen başladı. Foça'nın annesi deniz kenarındaki kayalıkta yavrulamış. Alt komşumuz da yavruları bizim giriş kattaki depoya getirmişti. Anne kedi yavrularını yaklaşık 1 ay burada emzirdi, büyüttü. Sonra yavrular sokağa bırakıldı. Ben de sahiplenmek istedim. Eşim de kabul etti. Adı da Foça oldu. Çünkü Foça'da doğmuştu. Ondan sonra hayatımız çok değişti" diye konuştu.

REKLAM

AİLENİN FERDİ HALİNE GELDİ

Foça'nın zamanla ailelerinin bir ferdi haline geldiğini söyleyen Müge Sayın, “Ne istediğini artık anlıyoruz, her hareketinden ne demek istediğini biliyoruz" dedi. İlk dönemlerde apartmanda bazı sorunlar yaşadıklarını, zamanla herkesin Foça'yı sevdiğini söyleyen Süleyman Sayın ise “İlk aylar çok yaramazdı. Hatta 'Biz bununla baş edemeyeceğiz, birisine verelim' diye düşündük. 1 yıl sonra onu verme düşüncesi aklımızdan bile geçmedi. Ne istediğini hareketlerinden anlıyoruz. Mama isterse farklı davranıyor. Su içeceği zaman odaya gelir, miyavlar, lavaboya atlar. Ben avucumu açarım, avucumdan su içer" dedi.

"ARTIK AYRILAMIYORUZ"

Foça'nın geceleri bazen aralarına geldiğini söyleyen Süleyman Sayın, “Akşamları daha çok eşimin yanında olmayı seviyor. Ben ayrı odadaysam bazen beni tercih ediyor. Sabah yaş mama veriyoruz. O sakinleşince kahvaltımızı yapıyoruz. Saat 11.00-12.00 gibi bahçeye çıkarıyorum. Yaklaşık 1-2 saat dolaşıyor. Her gün yaklaşık 2 kilometrelik aynı rotada yürüyüş yapıyoruz" diye konuştu. Çocuk parkında Foça ile vakit geçirdiklerini anlatan Süleyman Sayın, “Ben bankta oturuyorum, o bazen yanıma, bazen altıma geliyor. Etrafı, çocukları izliyor. Bir süre sonra miyavlıyor, 'Hadi gidelim sıkıldım' der gibi davranıyor. Sonra eve dönüyoruz" dedi.

SEMTİN MASKOTU OLDU

Perşembe günleri semt pazarına da birlikte gittiklerini anlatan Süleyman Sayın, “Pazar arabasını görünce nereye gideceğimizi anlıyor. Pazarcılar artık onu tanıyor. 'Foça hoş geldin' diyenler oluyor. Pazarın içine benimle girmez. Girişte bekler. Bazen arabanın altına girer, bazen etrafta dolaşır. Ben alışverişimi yapıp çıkınca 'Foça' diye seslenirim, hemen koşarak gelir. Berber, terzi, herkes onu biliyor. Papyonlarıyla tanınıyor. Yaklaşık 10-15 papyonu var. Eşim sürekli değiştiriyor. Bir gün papyonsuz çıkmıştı, komşular hemen 'Biz Foça'yı papyonsuz görmek istemiyoruz' dedi. Küçüklüğünden beri papyon takıyoruz" diye konuştu.

"SAYESİNDE HER GÜN YÜRÜYORUZ"

Foça'nın hayatlarına kattığı en büyük değişimin hareket ve sosyalleşme olduğunu belirten Süleyman Sayın, "Foça olmasaydı hayatımız çok sıkıcı olurdu. Ben bilgisayar başından kalkmazdım. O bizi dışarı çıkarıyor, yürütüyor, insanlarla iletişim kurmamızı sağlıyor. Onun sayesinde her gün yürüyoruz. Onsuz bir hayatı düşünemiyoruz" dedi.