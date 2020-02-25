Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların hisseyi elde tutma süresi yaklaşık 1 yıl, Türk yatırımcının ise 1 ay düzeyinde. Yabancıların bazı hisseleri elde tutma süresi 4-5 yılı buluyor. Zaman zaman oranlar değişse bu genel yatırım stratejisi yabancı yatırımcılara kazandırırken yerli yatırımcı her seferinde kaybediyor. Çoğunlukla yükselişleri kaçıran yerliler borsada zirveden alış yapıp hisse düşünce de elinde tutmak zorunda kalıyor.

Türk vatandaşının bu aceleci tutumu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde de görülüyor. Bu durum ise vatandaşın hem fon getirilerini ıskalamalarını nem devlet katkısından yeteri derecede yararlanamamalarını sağlıyor. Devlet katkısını genelde sistemin izin verdiği ölçüde devlet katkısından azami yararlanan hali vakti yerinde geliri olan finansal okuryazarlığı olan kesim alıyor.

3 HAFTA SABREDEMİYORUZ

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre sisteme giren vatandaşın yüzde 13.6'sı girdiği yıl sistemden çıkmayı yeğliyor. Tabii ne doğru dürüst getiri elde edebiliyor ne de devlet katkısı alabiliyor. 3 yıla kadar BES'ten çıkanlar devlet katkısı alamıyor. Daha da ilginç rakam sistemden ayrılanların hemen hemen yarısı ilk 3 haftada bu işlemi gerçekleştiriyor. 3 hafta ancak dayanabiliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne hem de gönüllü olarak giriş yapan vatandaşın ilk hafta yüzde 9,59'u ikinci hafta yüzde 21.65 ve üçüncü hafta da yüzde 14.96'sı sistemi terk ediyor. Oysa sistem vatandaşların en az 10 yıl burada para biriktirmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu amaca uygun davranan vatandaşlar ise yüzde 25 katkı payı ile ödüllendiriliyor.

ORTALAMA ÇIKIŞ 2.6 YIL

EGM rakamlarına baktığımızda genelde sistemden çıkış ortalama 2.6 yılda yapılıyor. Şu ana kadar sisteme gelenlerin ortalama kıdemi ise 4.2 yıl düzeyinde. Şimdiye kadar sisteme giriş yapan vatandaşlardan 185 bini ilk yılın sonunda sitemden ayrılıyor. En fazla çıkış devlet katkısının yüzde 15'inin alınmaya hak kazanıldığı 3'üncü yıl sonu. 3 yılını dolduran 200 bin kişi ayrılarak hem anapara ve getirilerini hem de devlet katkısının yüzde 15'ini alıyor. 5 yılın sonunda ise 113 bin kişi çıkış yaparak devlet katkısının yüzde 35'ini almış. 10 yıl bekleyip devlet katkısının yüzde 60'nı veya tamamını kazananların sayısı ise sadece 21 bin 117 kişi.