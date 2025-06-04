Parademik nedir, ne iş yapar? Paramedik bölümü taban puanları, iş imkanları ve maaşları

Sağlık alanında farklı bir yol arayan gençlerin giderek daha fazla ilgi gösterdiği bu paramedik mesleği yalnızca sahadaki rolüyle değil, sunduğu eğitim ve kariyer olanaklarıyla da dikkat çekiyor. Paramedik bölümü okumak isteyenler için paramedik ne demek?, Paramedik iş ilanları nelerdir? taban puanları ve maaşlara kadar merak edilen tüm detayları yazımızda bir araya getirdik.

PARAMEDİK NEDİR?

Paramedik, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan, hayat kurtarıcı müdahaleleri olay yerinde ve ambulans içinde gerçekleştiren sağlık profesyonelidir. Genellikle ilk müdahaleyi yapan kişi oldukları için, kazalarda, ani hastalık ataklarında, doğal afetlerde ve travmalarda zamanla yarışan bir rol üstlenirler. Paramedikler, yalnızca bir hastayı taşıyan değil; olay yerinde doğru kararlar veren, ilk tedavi sürecini başlatan ve hasta hastaneye ulaşana kadar en kritik aşamaları yöneten sağlık çalışanlarıdır. Kalp masajı, entübasyon, damar yolu açma, oksijen uygulama gibi teknik müdahaleler onların uzmanlık alanındadır. Bu meslek, sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda soğukkanlılık, dikkat, hızlı düşünme ve empati gibi kişisel becerilerle de yoğrulmuş bir meslek dalıdır. Paramedik olmak, hayatla ölüm arasında bir köprü kurmak gibidir; her saniyenin kıymetli olduğu görevlerde başrolde yer alırlar.

REKLAM PARAMEDİK TABAN PUANLARI NELERDİR? Paramediklik bölümü, Türkiye'de genellikle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde “İlk ve Acil Yardım” adıyla geçer. Bu bölüme yerleşmek isteyen adayların, Temel Yeterlilik Testi (TYT) üzerinden puan alması gerekir. Her yıl değişmekle birlikte, devlet üniversitelerindeki popüler programlara yerleşmek için genellikle 280-320 aralığında bir TYT puanı gerekirken, daha düşük sıralamalardaki üniversitelerde bu baraj 230-250 puanlara kadar inebilir. Vakıf üniversitelerinde ise burslu kontenjanlar daha yüksek puanlarla öğrenci alırken, ücretli kontenjanlarda puan aralığı düşebilir. Ancak burada tek belirleyici faktör puan değildir; kontenjan sayısı, bölgeye olan talep, geçmiş yıllardaki sıralamalar da büyük rol oynar. Bu nedenle tercih döneminde yalnızca puanlara değil, başarı sırasına da dikkat etmek gerekir. Aksi halde yanlış bir tercih ile bölüme giriş yapılamayabilir. REKLAM PARAMEDİK MAAŞLARI NEDİR? Paramediklerin maaşı; çalıştıkları kurum, kadro durumu, görev bölgesi, mesai saatleri ve hizmet yılı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Devlet hastanelerinde görev yapan yeni mezun bir paramedik genellikle 2025 yılı itibarıyla 25.000 TL civarında maaşla göreve başlarken, döner sermaye, nöbet ücreti ve ek ödemelerle bu rakam 30.000 TL'nin üzerine çıkabilir. 112 Acil Servis’te görev yapan bir paramedik ise, sahadaki zorluklar ve nöbet sistemine bağlı olarak daha yüksek gelir elde edebilir. Özel hastanelerde ise maaşlar genellikle daha düşük olup 18.000 - 22.000 TL arasında değişebilir. Ancak bu kurumlarda kariyer gelişimi, iş yükü ve çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Kısacası, paramediklik sabit bir maaşla değil; mesleki deneyim, görev yeri ve çalışma koşullarıyla şekillenen bir gelir skalasına sahiptir.