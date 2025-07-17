Paraguay telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Paraguay'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Güney Amerika ülkeleri arasında bulunan Paraguay, ziyaretçilerin en merak ettiği ülkeler arasında yer alır. Ülkeye dair resmi ve teknik bilgileri öğrenmek isteyen birçok kişi vardır. Özellikle ülkeler arası iletişimin olması adına Paraguay telefon kodunu merak edenlerin sayısı oldukça fazladır. Paraguay para birimi ve alan adı uzantısı da merak edilenler arasındadır. Tüm bunlar ve diğer bilgiler için yazının devamını okuyabilirsiniz…

PARAGUAY TELEFON KODU

Paraguay telefon kodu uluslararası geçerliliğe sahip olacak şekilde +595’dir. Bir ülkeden Paraguay’daki herhangi bir numarayı arayabilmek için ilgili numaranın başına +595 ekleyebilirsiniz. Ardından şehir ve numara bilgisi girerek yönlendirmeyi yapabilirsiniz. Ülke içinde yapılan yerel aramalarda ise bunu yapmaya gerek yoktur. Yalnızca olduğunuz ülkeden Paraguay’daki bir kişiyi aramak istiyorsanız ilgili numaranın başına +595 koymalısınız.

PARAGUAY PARA BİRİMİ

Paraguay para birimi ise resmi kaynaklarda Guarani olarak geçer. ISO para birimi kodu ise PYG olarak bilinir. Ancak yine de resmi işlemlerde ve günlük ticari uygulamalarda Guarani para birimi kullanılır ve tek para birimidir. Ülkede 1 Guarani’den daha alt birim yoktur. Ülkede yaygın olarak kullanılan kâğıt ve madeni paralardan bazıları ise şunlardır;

Madeni Paralar: 50, 100, 500 Guarani Kâğıt Paralar: 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 Guarani PARAGUAY PLAKA KODU Paraguay’daki uluslarası araç plaka kodu da kullanıcıların merak ettiği konulardan biridir. Bunun nedeni, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan kodu bilmek istemeleridir. Paraguay plaka kodu PY olarak geçer. PY kodu, bilhassa yurtdışında dolaşan araçlarda ülke kimliğinin anlaşılması adına değerlidir. Bu kodu taşıyan bir araba gördüğünüzde ilgili aracın Paraguay ülkesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. PARAGUAY HANGI ALAN ADI UZANTISI Merak edilen bir diğer konu da Paraguay alan adı uzantısıdır. Bu noktada internet üzerinde sıklıkla “Paraguay hangi alan adı uzantısı?” sorusunun araştırıldığı tespit edilmiştir. İlgili ülkeye ait alan adı uzantısı ise “.py” dir. Bu alan adı uzantısı sayesinde ülkedeki web siteleri resmi olarak tanımlanabilir. Özellikle yerel kuruluşlara ait dijital platformlarda bu uzantıya rastlayabilirsiniz. Aynı şekilde Paraguay’a ait devlet sitelerinde de ilgili alan uzantısını görebilirsiniz. Söz konusu uzantı, diğer yandan da ülkenin dijital dünyada nasıl bir kimlikle iz bıraktığını da belirler.