Param Momento'ya ortak oldu

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Dünya genelinde geçerli ön ödemeli kartlardan bireysel ve kurumsal elektronik para hesabına, sanal POS'tan fiziki POS'a, yurt içi ve yurt dışı para transferinden mikro krediye kadar geniş bir alanda B2B ve B2C müşterilerine hizmet veren Param, büyüme stratejisi kapsamında yeni bir satın almaya daha imza attığını duyurdu.

Girişimin, 10 yılda 500 şirketin 500 bin çalışanına teşekkürüne aracılık eden takdir ve ödüllendirme sistemi girişimi Momento ile ortaklık anlaşması imzaladığı açıklandı.

Farklı alanlarda hizmetler veren FinTech şirketleri arasındaki iş birliklerinin hem ölçek ekonomilerinden yararlanarak maliyet avantajları yarattığını hem de inovasyon gücünü artırdığını ifade eden Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, "Daha geniş bir üye iş yeri ağı ve birçok indirim noktasında güç birliği içerisinde olmamızla müşterilerimizi kusursuz ve bolca kazandıran bir kart deneyimi bekliyor. Bugün Momento ile imza attığımız ortaklığımız ParamKart tarafındaki büyümeye önemli katkılar sunacak. Satın alma ile hedefimiz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın yanında bu yolda hareket eden, müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm olan başka markalarla da yollarımızı birleştirmek" dedi.

Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro da, "Geride bıraktığımız 10 yılda üye iş yeri sayımızı 12 binin üzerine taşırken, yüzlerce şirketin yüz binlerce çalışanına dokunduk. Birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın çalışan memnuniyetinde yüzde 93 oranında bir başarı yakalamanın yanı sıra firmaların bayi satış performanslarında 2 katlık artışa aracılık ettik. Bu ortaklık ile Momento ayrıcalıklarını daha fazla kullanıcıya ulaştırırken, Param'ın her geçen gün inovasyon ivmesini artırdığı finansal ürünlerini, değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlara sunabileceğiz" diye konuştu.