Param Momento'ya ortak oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikParam Momento'ya ortak oldu
ABONE OL

Param'dan ödüllendirme sistemi yatırımı

Fintech girişimlerinden Param, 2010 yılından bu yana yüzlerce ulusal ve uluslararası firmanın paydaşlarına teşekkür etmesine aracılık eden ödüllendirme şirketi Momento'nun hissedarı oldu. Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, "Bugün Momento ile imza attığımız ortaklığımız ParamKart tarafındaki büyümeye önemli katkılar sunacak. Satın alma ile hedefimiz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın yanında bu yolda hareket eden, müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm olan başka markalarla da yollarımızı birleştirmek"dedi

Param Momento'ya ortak oldu
HABERTURK.COM

Dünya genelinde geçerli ön ödemeli kartlardan bireysel ve kurumsal elektronik para hesabına, sanal POS'tan fiziki POS'a, yurt içi ve yurt dışı para transferinden mikro krediye kadar geniş bir alanda B2B ve B2C müşterilerine hizmet veren Param, büyüme stratejisi kapsamında yeni bir satın almaya daha imza attığını duyurdu.

Girişimin, 10 yılda 500 şirketin 500 bin çalışanına teşekkürüne aracılık eden takdir ve ödüllendirme sistemi girişimi Momento ile ortaklık anlaşması imzaladığı açıklandı.

Farklı alanlarda hizmetler veren FinTech şirketleri arasındaki iş birliklerinin hem ölçek ekonomilerinden yararlanarak maliyet avantajları yarattığını hem de inovasyon gücünü artırdığını ifade eden Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, "Daha geniş bir üye iş yeri ağı ve birçok indirim noktasında güç birliği içerisinde olmamızla müşterilerimizi kusursuz ve bolca kazandıran bir kart deneyimi bekliyor. Bugün Momento ile imza attığımız ortaklığımız ParamKart tarafındaki büyümeye önemli katkılar sunacak. Satın alma ile hedefimiz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın yanında bu yolda hareket eden, müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm olan başka markalarla da yollarımızı birleştirmek" dedi.

Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro da, "Geride bıraktığımız 10 yılda üye iş yeri sayımızı 12 binin üzerine taşırken, yüzlerce şirketin yüz binlerce çalışanına dokunduk. Birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın çalışan memnuniyetinde yüzde 93 oranında bir başarı yakalamanın yanı sıra firmaların bayi satış performanslarında 2 katlık artışa aracılık ettik. Bu ortaklık ile Momento ayrıcalıklarını daha fazla kullanıcıya ulaştırırken, Param'ın her geçen gün inovasyon ivmesini artırdığı finansal ürünlerini, değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlara sunabileceğiz" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 firmaya e-skuter işletmeciliği yetki belgesi verildi
GİRİŞİMCİLİK5 firmaya 'e-skuter' yetki belgesi
Yatırım alan Optiyol gözünü yurtdışına dikti
GİRİŞİMCİLİKOptiyol'a 810 bin dolar yatırım geldi
Koronavirüs aşısı geliştiren girişime Keiretsu'dan yatırım geldi
GİRİŞİMCİLİKVaccizone'a Keiretsu'dan yatırım!
Bayer tüm dünyadan girişimlere kapı açtı
GİRİŞİMCİLİKTüm dünyadan girişimlere kapı açtı
'Askıda yemek' 90 bine yaklaştı
GİRİŞİMCİLİK'Askıda yemek' 90 bine yaklaştı
Mediterra Capital PayCore'un çoğunluk hissesini aldı
GİRİŞİMCİLİKPayCore'un çoğunluk hissesi satıldı
Fuudy'den 100 milyon TL ciro hedefi
GİRİŞİMCİLİKFuudy'den 100 milyon TL ciro hedefi
OİB'den Otomotiv girişimcisine 500 bin TL ödül
GİRİŞİMCİLİKOtomotiv girişimcisine 500 bin TL ödül!
Kurumsal online eğitim talebinde 3 kat artış!
GİRİŞİMCİLİKOnline eğitim 375 milyar dolara koşuyor
BiGG'ndan Programı'ndan girişimciye 200 bin TL hibe desteği
GİRİŞİMCİLİKGirişimcilere 200 bin TL hibe desteği!