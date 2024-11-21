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        Haberler Magazin 'Paranorya'nın galası yapıldı

        'Paranorya'nın galası yapıldı

        Başrollerinde Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın yer aldığı yılın iddialı filmlerinden 'Paranoya'nın galası yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:07
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        Galası yapıldı
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        Güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikâyesiyle dikkat çeken 'Paranoya' filminin galası, Cemal Reşit Rey’de gerçekleşti. sinemaseverlerle 22 Kasım’da buluşacak filmin galasına; sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Filmin oyuncuları ve yönetmeni Cengiz Özkarabekir, gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Yönetmen Cengiz Özkarabekir ‘Yaklaşık 5 yıldır üzerine çalıştığımız bir proje. Öyküsü bana ait. Biraz da memleket gerçeklerinden yola çıkarak toplumsal paranoyayı anlatmak istediğim bir iş. Çok güzel bir kadro ile çalıştık ve güzel bir film yaptığımızı düşüyorum. Umarım izleyenler de bizim gibi düşünür’ dedi.

        Filmde paranoyası olan bir gazeteciyi canlandıran Onur Buldu duygularını şöyle ifade etti; "İyi senaryo benim için önemli. 'Paranoya', iyi hikâyeye sahip bir dram filmi. Karakter için senaryo danışmanlarımızla uzun süre çalıştık. Muntazam’ı canlandırdığım için mutluyum. Çok güzel bir ekip ve usta oyuncular ile olmak çok güzeldi. Umarım izleyenler de beğenir filmimizi."

        Bülent Şakrak, 'Paranoya’nın içinde ustalar ve genç arkadaşlarıyla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Ege Kökenli ise hem canlandırdığı karakteri hem de filmin hikayesini çok sevdiğini belirtti ve Paranoya’nın kadrosunda yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

        'Paranoya'; üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam (Onur Buldu) adlı bir gazetecinin başından geçenleri konu alıyor. Film, yıllar sonra paranoyası nükseden Muntazam’ın başına açtığı tuhaf işleri, farklı bir dille ele alırken Türkiye’nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutuyor.

        Filmin kadrosunda; Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş, Metin Yıldız, Yağmur Ün, Adem Yılmaz, Ebru Şam gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

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        #Paranorya
        #onur buldu
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