'Paranorya'nın galası yapıldı

Güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikâyesiyle dikkat çeken 'Paranoya' filminin galası, Cemal Reşit Rey’de gerçekleşti. sinemaseverlerle 22 Kasım’da buluşacak filmin galasına; sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Filmin oyuncuları ve yönetmeni Cengiz Özkarabekir, gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yönetmen Cengiz Özkarabekir ‘Yaklaşık 5 yıldır üzerine çalıştığımız bir proje. Öyküsü bana ait. Biraz da memleket gerçeklerinden yola çıkarak toplumsal paranoyayı anlatmak istediğim bir iş. Çok güzel bir kadro ile çalıştık ve güzel bir film yaptığımızı düşüyorum. Umarım izleyenler de bizim gibi düşünür’ dedi.

Filmde paranoyası olan bir gazeteciyi canlandıran Onur Buldu duygularını şöyle ifade etti; "İyi senaryo benim için önemli. 'Paranoya', iyi hikâyeye sahip bir dram filmi. Karakter için senaryo danışmanlarımızla uzun süre çalıştık. Muntazam’ı canlandırdığım için mutluyum. Çok güzel bir ekip ve usta oyuncular ile olmak çok güzeldi. Umarım izleyenler de beğenir filmimizi."

Bülent Şakrak, 'Paranoya’nın içinde ustalar ve genç arkadaşlarıyla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Ege Kökenli ise hem canlandırdığı karakteri hem de filmin hikayesini çok sevdiğini belirtti ve Paranoya’nın kadrosunda yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.