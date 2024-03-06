Paranoya'nın kadrosu tamamlandı

'Paranoya’ adlı sinema filminin kadrosu tamamlandı. Bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf işleri konu alan filmi Cengiz Özkarabekir yönetirken, başrolleri; Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca; Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş, Metin Yıldız, Canan Atalay, Adem Yılmaz, Ebru Şam yer alıyor.

TOPLUMUN PSİKOLOJİK YAPISINA IŞIK TUTACAK Onur Buldu - Cihat Tamer - Cengiz Özkarabekir 'Paranoya'; üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan 'Muntazam' (Onur Buldu) adlı bir gazetecinin başından geçenleri konu alıyor. Film, yıllar sonra paranoyası nükseden 'Muntazam’ın başına açtığı tuhaf ve komik işleri eğlenceli bir dille ele alırken Türkiye’nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutacak. REKLAM

KOMEDİ İLE DRAM HARMANLANACAK Cengiz Özkarabekir - Ahmet Ümit - Bülent Şakrak Komedi ile dramı harmanlayan 'Paranoya’nın yapımcılığını D Sinema’nın, senaristliğini Kubilay Zerener’in üstlendi. Filmin senaryo danışmanlığını ise Ahmet Ümit, Mehmet Çağçağ ve Dr. Samuray Özdemir yapıyor.