Paraşüt faciasında son görüntü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaACI OLAY! Son dakika: Paraşüt faciasında son görüntü! - Haberler
ABONE OL

Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: 'Rüzgarın onu savurduğunu gördük'

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dün acı bir olay meydana geldi. Gürle Dağı’ndan paraşütle atlayan Muammer Yolcu (37) gözden kayboldu. 7 saat sonra ise Yolcu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Genç adamın son anları ise kameraya yansıdı. O anları çeken vatandaş, ölüm haberini aldıktan sonra çok üzüldüklerini kaydetti

ACI OLAY! Son dakika: Paraşüt faciasında son görüntü! - Haberler
Paraşüt faciasında son görüntü!
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan dün paraşütle atlayan Muammer Yolcu, olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kayboldu.

DHA'nın haberine göre, Muammer Yolcu için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK),NAK ve ANDA gibi gönüllü, kurtarma derneklerinden oluşan 500 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışmasına başladı. Yolcu'nun aranması çalışmaları termal dronla da yürütülürken, JAK'a bağlı arama kurtarma köpeği de grupta yer aldı.

Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, Yolcu'nun telefonunun çaldığını ancak cevap verilmediğini belirterek, görgü tanıklarının yoğun sağanağın olduğu sırada paraşütün havada döndüğünü gördüğünü dile getirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Muammer Yolcu‘nun, 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen gönüllü kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmasında Yolcu'nun cansız bedeni, atlayışı gerçekleştirdiği bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yenisölöz Mahallesi’ne yakın bir bölgede bulundu. Muammer Yolcu‘nun cansız bedeni ekipler tarafından ilçe merkezine getirilirken, yakınları ve arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

SON ANLARI AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

Gürle Dağı’ndan atladıktan sonra gözden kaybolan Yolcu’nun son anları, çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde Yolcu’nun, hava şartlarına bağlı olarak zorlandığı görüldü.

Görüntüleri çeken Aydın Koçyiğit, Yolcu ile ilgili olarak, arkadaşlarıyla bölgede yürüyüş yaparken görüntüleri çektiğini söyledi. Koçyiğit, "Tesadüfen orada bulunuyordum. Paraşüt ile uçuş yapmaya çalışıyordu. Ben de o esnada videoyu çektim. Videoyu çektikten sonra bölgeden ayrıldık. Daha sonra ölüm haberini aldık ve çok üzüldük.” dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TRAFİK KAZASI! Eda'nın ölümüne yol açan şoförden korkunç itiraf! - Haberler
GÜNDEMEda'nın ölümünde korkunç itiraf!
Pazarlar açık mı? 17 Mayıs'ta pazarlar kurulacak mı?
GÜNDEMPazar yerleri açılacak mı?
Güzellik salonları açıldı mı? Kademeli normalleşmede güzellik merkezleri açık mı, ne zaman açılacak?
GÜNDEMGüzellik salonları açıldı mı?
İstatistiklerle gençlik
GÜNDEMİstatistiklerle gençlik
DÖNÜŞ TRAFİĞİ! Son dakika: Bodrum'a gidenler dönmeye başladı
GÜNDEMŞimdi de dönüş trafiği!
KAHREDEN OLAY! Son dakika! Boğazına giren çorap nedeniyle hayatını kaybetti! - Haberler
GÜNDEMBoğazına giren çorap nedeniyle hayatını kaybetti!
19 Mayıs şiirleri: Kısa ve anlamlı 2-3-4 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri
GÜNDEM19 Mayıs şiirleri!
Kafeler ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak? Kafeler ve restoranlar için karar belli oldu
GÜNDEMKafeler ve restoranlar açıldı mı?
"TUTUKLANACAĞIMI SANMIYORUM!" Son dakika! Dini nikahlı eşini 7 yerinden bıçakladı!
GÜNDEMDini nikahlı eşini 7 yerinden bıçakladı! "Bu yüzden ...
Kamu çalışma saatleri değişti! İşte tam kapanma sonrası 17 Mayıs kamu mesai saatleri
GÜNDEMKamu mesai saatleri değişti!