Parçalanan füzeler, delinen kalkanlar: İran'ın yeni denklemi İsrail'i zorluyor

28 Şubat’ta başlayan çatışmaların ardından İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarında dikkat çeken en önemli unsur, kullanılan mühimmatın niteliği oldu. İran, klasik tekil savaş başlıkları yerine, havada açılarak onlarca küçük bombaya ayrılan parçalı başlıklar kullanmaya başladı.

Bu sistemde bir balistik füze, hedefe yaklaşmadan belirli bir irtifada açılıyor ve içinden çıkan çok sayıda küçük mühimmat geniş bir alana yayılıyor. Böylece tek bir füze, birden fazla noktayı aynı anda hedef alabiliyor. İsrail hava savunma sistemleri füzelerin büyük bölümünü imha etse de, bazı mühimmatların savunma hattını aşması “geçilmez kalkan” söylemini tartışmaya açtı.

Savunma sistemlerinin sınırı: Yüzde 100 mümkün değil

İsrail savunma makamları, yaşanan sızıntıları kabul ederek hiçbir sistemin yüzde 100 koruma sağlayamayacağını vurguluyor. Ancak mevcut tablo, meselenin sadece “kaçırılan birkaç füze” olmadığını gösteriyor.

Asıl kırılma noktası, füzelerin parçalanma anı. Bir füze henüz bölünmeden vurulabilirse tehdit ortadan kalkıyor. Ancak parçalanma gerçekleştiğinde, ortaya çıkan onlarca küçük hedefi aynı anda imha etmek teknik olarak son derece zor hale geliyor.

Bu durum, özellikle Demir Kubbe gibi sistemlerin tasarım sınırlarını ortaya koyuyor. Zira bu sistemler, çok sayıda küçük ve eş zamanlı hedefe karşı değil, daha sınırlı ve tekil tehditlere karşı optimize edilmiş durumda.

İran’ın stratejisi: Doygunluk ve aşındırma

İran kaynaklı askeri analizler ve Tahran merkezli raporlar, bu saldırı modelinin tesadüfi olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Buna göre İran, klasik güç dengesi yerine “asimetrik caydırıcılık” stratejisini derinleştiriyor.

Bu stratejinin üç temel ayağı öne çıkıyor:

• Yüksek maliyetli savunma sistemlerine karşı düşük maliyetli mühimmat kullanımı

• Aynı anda çok sayıda hedef oluşturarak savunma sistemlerini doyuma ulaştırma

• Psikolojik etkiyi artırarak sivil alanlarda baskı oluşturma

İran’ın envanterinde bulunan Fateh-110, Zülfikar, İmad, Kadr, Siccil ve özellikle Hürremşehr gibi füzelerin bu tür başlıklarla donatılabilmesi, bu stratejinin sahadaki en somut karşılığı olarak değerlendiriliyor.Parçalanan tehdit: Savaşın psikolojik boyutu

Küme başlıklı mühimmatın etkisi sadece fiziksel yıkımla sınırlı değil. Aksine bu silahlar, savaşın psikolojik boyutunu derinleştiren bir unsur olarak öne çıkıyor.

Tek bir büyük patlama yerine, geniş bir alana yayılan çok sayıda küçük patlama meydana geliyor. Bu durum hem sivil halk üzerinde sürekli bir tehdit algısı oluşturuyor hem de güvenli alan kavramını zayıflatıyor.

Uzmanlara göre bu mühimmatlar, ağır askeri hedeflerden çok; araçlar, açık alanlardaki siviller ve ticari bölgeler üzerinde daha etkili. Bu da çatışmanın doğrudan şehir yaşamına sirayet etmesine neden oluyor.

İsrail’in açmazı: Teknolojiye karşı taktik

İsrailli askeri yetkililer, İran’dan fırlatılan mühimmatın yaklaşık yarısının artık küme başlıklı olduğunu ifade ediyor. Bu durum, savunma mimarisinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.

Çok katmanlı savunma sistemi teorik olarak güçlü görünse de, parçalanan tehdit karşısında sistemin reaksiyon süresi ve hedef ayrıştırma kapasitesi ciddi bir sınavdan geçiyor. Özellikle parçalanma sonrası oluşan hedef yoğunluğu, mevcut teknolojilerin sınırlarını görünür kılıyor.

Uluslararası hukuk ve gri alan

Küme mühimmatları, uzun yıllardır uluslararası hukuk açısından tartışmalı bir alan olarak öne çıkıyor. 120’den fazla ülke bu silahların kullanımını yasaklayan sözleşmeye taraf olsa da, İsrail, ABD ve İran bu anlaşmanın dışında yer alıyor.

Bu durum, sahadaki gerçeklik ile uluslararası normlar arasındaki mesafenin giderek açıldığını gösteriyor.

Yeni savaş denklemi: Maliyet mi, etkinlik mi?

İsrail ordusu İran’ın elinde yaklaşık 2500 balistik füze bulunduğunu değerlendirirken, bazı uluslararası analizler bu sayının daha da yüksek olabileceğini öne sürüyor.

Ortaya çıkan tablo, modern savaşın yeni bir gerçeğini işaret ediyor:Bir tarafta milyarlarca dolarlık savunma sistemleri, diğer tarafta ise daha düşük maliyetle çoğaltılabilen ve parçalanarak etkisini katlayan mühimmatlar.

Bu tablo, savaşın artık sadece teknolojiyle değil, aynı zamanda strateji ve maliyet dengesiyle kazanıldığını gösteriyor. Ve sahadaki en kritik soru giderek daha net hale geliyor:

Savunma sistemleri gerçekten her tehdidi durdurabilir mi, yoksa yeni savaşın kazananı savunmayı aşındırmayı başaran taraf mı olacak?