Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda parçalanmış erkek cesedi bulundu
Giriş: 28 Nisan 2026 - 21:15 Güncelleme:
İHA'nın haberine göre; olay, Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Vatandaşlar ormanlık alandan gelen kötü kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ormanda kokunun nereden geldiğini yönünde çalışma yapan jandarma ekipleri, parçalanmış bir erkek cesedi buldu.
Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Parçalanmış ceset ölüm şekli ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
