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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te yelken yarışları yeterli rüzgar olmadığı için ertelendi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024'te yelken yarışları yeterli rüzgar olmadığı için ertelendi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yelken branşında birinci gün yarışları yeterli rüzgar olmadığı için yapılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 21:52 Güncelleme: 28.07.2024 - 21:52
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        Yelken yarışları ertelendi!
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        Marsilya Marina'da bugün TSİ 13.00'de başlaması beklenen ve milli sporcu Merve Vatan'ın mücadele edeceği IQ Foil (Rüzgar Sörfü) kategorisinin birinci gün yarışı yeterli rüzgar olmadığı gerekçesiyle ertelendi.

        Beş gün elemelerin devam ettiği yelken yarışlarında, ertelenen birinci günün daha sonraki günlere eklenmesi bekleniyor.

        Milli yelkenci Merve Vatan, yarın IQ Foil kategorisinin ikinci gün yarışlarında mücadele edecek.

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