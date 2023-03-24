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Paris Hilton'un ikiz çocuk hazırlığı

Paris Hilton, 2021'de Carter Reum ile evlenmiş ve geçtiğimiz ay da taşıyıcı anne yöntemiyle Phoenix adını verdiği bebeğini kucağına aldığını duyurmuştu. Bu kez ikiz bebek isteyen Hilton ve Reum çiftinin, embriyo dondurdukları ileri sürüldü

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  • Paris Hilton - Carter Reum çiftinin ikiz çocuk hazırlığı - Magazin haberleri

    Yaşadığı çalkantılı ilişkiler ve kameralar karşısındaki lüks hayatıyla magazin dünyasının önemli bir figürü olan Paris Hilton, 3 kez nişanladıktan sonra aradığı aşkı Carter Reum'da bularak onunla hayatını birleştirmişti.

    Anne olma hayalini her fırsatta dile getiren Paris Hilton, sonunda muradına ermiş ve geçtiğimiz ay eşi Carter Reum ile taşıyıcı anne yöntemi ile bir erkek bebek sahibi olduklarını açıklamıştı.
  • Paris Hilton - Carter Reum çiftinin ikiz çocuk hazırlığı - Magazin haberleri

    "KELİMELERİN ÇOK ÖTESİNDE SEVİLİYORSUN"

    Paris Hilton, annelik haberini oğlunun elini paylaştığı Instagram gönderisini, "Şimdiden kelimelerin anlatabileceğinin çok ötesinde seviliyorsun" notuyla duyurmuştu.
  • Paris Hilton - Carter Reum çiftinin ikiz çocuk hazırlığı - Magazin haberleri

    "CARTER İLGİLİ BİR BABA"

    Çocuk sahibi olmak istediği halde hamile kalmaktan, doğum yapma fikrinden çok korktuğunu ve bebeğine bu yüzden taşıyıcı anne yoluyla sahip olmak istediğini itiraf eden Paris Hilton, şu aralar anı kitabı 'Paris: The Memoir'ın tanıtımı için koşuşturuyor.

    Eşi Carter Reum'un iyi bir eş ve ilgili bir baba olduğunu ifade eden Paris Hilton, daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini aktardı. Birkaç çocuk daha istediğini ve bunun için sabırsızlandığını söyleyen Hilton'un bunun için çoktan adım attığı da ortaya çıktı.
  • Paris Hilton - Carter Reum çiftinin ikiz çocuk hazırlığı - Magazin haberleri

    İKİZ BEBEK İSTİYOR

    Tekrar anneliği tatmak isteyen Paris Hilton ve eşi Carter Reum'un ilk çocukları için yola çıktıklarında çoktan embriyo dondurdukları iddiası ortaya atıldı. Tabloid gazetelerine göre; çiftin, pandemi dönemi dondurulan embriyoları şimdilik bir merkezde tutuluyor.

    Suni döllenme ya da 'Tüp Bebek' yöntemiyle elde edilen embriyoların birinin kız diğerinin ise erkek olduğu aktarıldı. Ancak çift yumurta ikizi olarak doğacak bebeklerini bekleyen çiftin yeniden taşıyıcı anne kullanarak bu bebeklere ne zaman sahip olacakları belli değil.
  • Paris Hilton - Carter Reum çiftinin ikiz çocuk hazırlığı - Magazin haberleri

    Söylentilere göre bu belirsiz tarihte doğacak ikizlerden kız olanın adı London (Londra) olacak. Paris Hilton'un erkek olan ikize ise yine bir şehir ismi koymayı planladığı ancak henüz bu konuda bir karar veremediği söyleniyor.
  • Paris Hilton - Carter Reum çiftinin ikiz çocuk hazırlığı - Magazin haberleri

    NEDEN KENDİSİ HAMİLE KALIP DOĞURMADI?

    Öte yandan Paris Hilton, geçtiğimiz haftalarda bebeğini neden kendisinin dünyaya getirmediğini açıklamıştı. Glamour Dergisi'nin İngiltere edisyonuna konuşan Hilton, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya çok önceden yani daha 20 yaşındayken karar verdiğini anlatmıştı.

    Paris Hilton'un söylediklerine göre bunun altında da iki neden var. Biri, Utah'ta kendisi gibi zengin aile çocuklarının devam ettiği Canyon School'da yatılı olarak kalıp eğitim gördüğü sırada uğradığı taciz. Diğer bir neden de 2000'li yılların ilk döneminde bir kadının doğum yapmasına tanık olduğu sırada yaşadığı travma.
  • Paris Hilton - Carter Reum çiftinin ikiz çocuk hazırlığı - Magazin haberleri

    "ÇOK KORKUYORDUM"

    Paris Hilton, buna rağmen bir aileye ve bir bebeğe sahip olmayı çok istediğini hatta bunun hayatında en çok arzu ettiği şey olduğunu ifade etmişti. Sosyetik güzel, bu konudaki görüşlerini "Sadece çok korkuyordum. Bir çocuk dünyaya getirmek ve ölüm bu dünyada beni her şeyden çok korkutan iki şey" sözleriyle ifade etmişti.
  • Paris Hilton - Carter Reum çiftinin ikiz çocuk hazırlığı - Magazin haberleri

    20'Lİ YAŞLARINDA HAMİLE KALIP, BEBEK ALDIRDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

    Paris Hilton, ayrıca 20'li yaşlarındayken hamile kaldığını ama o bebeği doğurmamayı seçtiğini itiraf etmişti. Hilton, bu konuyu ilk kez gündeme getirmişti. Paris Hilton, bunun nedenini de "O sırada henüz anne olmaya hazır değildim" diyerek açıklamıştı. Ancak Hilton ardından aslında bu konuyu çok konuşmak istemediğini çünkü bu olup bitenlerden utanç duyduğunu aktarmıştı.
  • Paris Hilton - Carter Reum çiftinin ikiz çocuk hazırlığı - Magazin haberleri

    "İLİŞKİLERİMİ ETKİLİYOR"

    Sosyetenin ünlü ismi Paris Hilton, geçtiğimiz yıllarda 1990'larda okulda istismara uğradığını ve bunun kendisinde travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) neden olduğunu da açıklamıştı.

    Paris Hilton, "Yatılı okulda yaşadığım cehennem, sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bugün bile ilişkilerimi etkiliyor. Sıkıntılı durumdaki gençlerin ihtiyacını karşılayan koca bir endüstri var ancak bu okullarda sıklıkla insanlık dışı muamele söz konusu ve sorumlu tutulmaları gerekiyor. Ben bu çocuklara inanılmasını ve desteklendiklerini hissetmelerini istiyorum. Böylece hiçbir çocuk benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmaz" şeklinde konuşmuştu.
  • Paris Hilton - Carter Reum çiftinin ikiz çocuk hazırlığı - Magazin haberleri

    "BUNA DAHA ÖNCE HİÇ SAHİP OLMADIM"

    Kendisini sıklıkla "gerçekten yalnız" hissettiğini söyleyen Paris Hilton, "Böylesi gelip geçici yaşamak, devamlı yolda olmak, yuva kurmanın zor olması anlamına geliyor" demişti.

    40'ıncı doğum gününde Carter Reum'dan evlilik teklifi alan Paris Hilton, "Renkli bir flört geçmişine sahip olduğum sır değil ama Carter, bana saygı duyuyor ve hiçbir şey beklemeden beni ben olduğum için seviyor. Buna daha önce hiç sahip olmadım" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News

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