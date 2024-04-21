Paris Hilton kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Paris Hilton, ayrıca küçük kızının şerefine, Sia ile birlikte yeni şarkısı 'Fame won't love you'yu yayınladı. "Sia ile birlikte söylediğim yeni şarkımın onun tanıtımı için mükemmel bir film müziği olduğunu fark ettim" diyen Hilton; "Bu benim bebeklerime mesajım: Her zaman ve sonsuza kadar sizi seviyorum, seveceğim ve sizin için burada olacağım" diye ekledi.